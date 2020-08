¿Ustedes en qué se fijan cuando están viendo una serie animada? ¿En el estilo de animación, la historia, la narrativa, los personajes? Seguramente sí. No por nada sus creadores se vuelven estrellas perseguidas en Comic-Con y el mundo entero. Las series animadas siempre ha tenido un atractivo atemporal, y es justo por eso que con la llegada de los servicios de video por demanda, tenemos más contenido que nunca de este estilo.

Desde dibujos animados bidimensionales, hasta animación con plastilina, CGI y más, la animación ha tenido una forma única de avanzar sin perder su atractivo analógico. Hay algo acerca de acurrucarse en una serie animada que reavive a nuestro niño interior, con cuentos imaginativos y estimulación visual tan buenos como cualquier oferta de acción en vivo.

Afortunadamente, las series animadas también ha avanzado en su rango de edad objetivo, y ahora hay una gran cantidad de series para adultos que van más allá de Los Simpson y Family Guy. Ya sea que estés buscando una serie animada que te haga reír con el humor más ácido posible como Rick and Morty o BoJack Horseman, que te hable de la vida desde un lugar profundo como The Midnight Gospel o que toque temas simples como la niñez desde una retrospectiva adulta como Big Mouth.

Todo esto nos fascina, ¿pero saben qué es lo que también hace que estas series animadas sean tan buenas como lo son? La música. Ya sea una estúpida canción para acompañar un chiste, para exagerar un momento incómodo, o para llevarnos a un nivel más profundo de conexión con la narrativa. La música hace de las series animadas la combinación perfecta entre lo profundo y lo mundano, entre lo infantil y lo maduro.

Es por eso, que le queremos dedicar una palabras a los creadores de la música de nuestras series animadas favoritas. Aquí les dejamos algunos autores de la música de las grandes series animadas.

¿Quiénes hacen la música de las mejores series animadas de Netflix?

Rick and Morty

La seriedad en lo estúpido. Así es como podemos definir las canciones de Rick and Morty. Ni una nota más serias, ni una palabra menos estúpidas de lo necesario para ser perfectas. Desde el éxito “Get Shwifty” para salvar el mundo y entrar al concurso interplanetario Planet Music, hasta una canción sarcástica como “Let Me Out” cuando Rick está atrapado en ¡Tiny Rick!, sus canciones son un monumento a la comedia y a la creación de buena música con un propósito específico.

El autor detrás de estos éxitos que se te quedan grabados por días, es Ryan Elder. Ryan es un compositor de televisión y cine conocido por sus diversos y eclécticos puntajes de comedia y ciencia ficción. Su música para el éxito de Adult Swim ha sido reconocida por los mundos extraños y fantásticos que ayuda a crear.

En su carrera ha contribuido con música para Los Simpson y Wizards of Waverly Place. Saliendo del lado del entretenimiento, también ha prestado su talento para numerosos clientes publicitarios como Nike, Toyota y New Balance.

Big Mouth

En Big Mouth encontramos una serie que se presta para explorar los límites de la niñez y hacerlos interesantes para un público adulto. Esta serie habla precisamente de este salto del niño al adolescente: lo bueno, lo malo y todo lo de en medio. Esa etapa en la que los cuerpos hablan con una mente espectadora de los cambios que ocurren.

Habiendo dicho esto, no cualquier tipo de música se puede adaptar a las exigencias de la temática y de la audiencia. Sin embargo, Mark Rivers lo logra con un toque realmente especial. Desde “Life Is A Fucked Up Mess” hasta “I Love My Body”, todas son infantiles, son maduras, y expresan a la perfección el sentimiento de crecer dominado por el/la Hormone Monster.

BoJack Horseman

Abriendo las maletas del humor negro, BoJack Horseman nos trajo una de las mejores series de la actualidad que nos presentó a un caballo parlante y actor que enfrentaba (o no) serios problemas sobre la vida, las relaciones, el amor y la mera existencia con su significado. Por ello, la música que la acompaña debe de seguir una línea solemne, humorística y hasta depresiva, real y de mucha calidad. ¿Creen que es mucho? Pues Jesse Novak lo logra.

Novak ha forjado una estrecha relación a lo largo de los años con el creador de BoJack Horseman Raphael Bob-Waksberg, un amigo de la universidad con quien también trabajó en el show de Netflix Tuca & Bertie. Su vínculo es palpable en la música de BoJack.

La calidad de Novak le ha dado tiempo en el estudio con bandas como M.I.A. y Vampire Weekend, ofreciendo una experiencia de varias décadas y múltiples géneros en Bojack Horseman. Sirve como una muestra del nivel de comodidad de Novak con todo, desde el pop y el rock de la década de 1990 hasta el R&B de la década de 2000 y pistas de sintetizador divertidas y emotivas. Este último es particularmente notable por su papel como lo único que se escucha en el episodio silencioso universalmente aclamado titulado “Fish Out of Water”.

The Midnight Gospel

A lo largo de los episodios de The Midnight Gospel, vas a ser abrumado de una manera exquisita por diferentes temas que se expanden a través de entrevistas. Durante la primera temporada, se habló de temas como magia, meditación, perdón, espiritualismo, rituales funerarios, positividad de la muerte, consumo de drogas, dolor, moksha (trascendencia) y existencialismo. ¿Qué clase de música le puede ir bien a estos temas? Pues un poco de todo.

El creador del score original de The Midnight Gospel es Joe Wong. Incluso si no sabes quién es, es casi seguro que conoces su trabajo. El compositor y productor nacido en Milwaukee (y ahora con sede en Los Ángeles) se puede escuchar en programas de televisión como Russian Doll, Ugly Delicious y Master Of None.

En The Midnight Gospel, Wong tuvo absoluta libertad creativa para hacer del soundtrack algo especial y allegado a los temas de los que hablan sus creadores Duncan Trussell y Pendleton Ward, la mente maestra detrás de Adventure Time. “[Ellos] crearon una atmósfera en la que contrataron a las personas con las que querían trabajar y nos capacitaron para ser nosotros mismos y hacer nuestro trabajo sin demasiada supervisión”, dijo Wong. “Me pusieron en una posición para aparecer como la mejor versión de mí mismo”.

Love, Death + Robots

Love, Death + Robots no es una serie continua de animación como las otras que hemos presentado. Esta maravillosa serie se expande durante en 18 episodios de diferente creador. Sin embargo, todos son unidos por dos cosas: la temática y la animación. Todos los capítulos hablan del amor, de la muerte y/0 de los robots. Y por lo mismo, es que su música converge en un lugar específico.

Desde dubstep y cyberpunk para crear ambientes sombríos y peligrosos en “Sonnie’s Edge”, hasta sinfonías acompañantes de batallas épicas contra monstruos en “The Secret War”. Desde pasajes etéreos y reflexivos en “Zima Blue” hasta música curiosa para “Three Robots”. Toda la música es excelente para acompañar el tema y la historia en curso.