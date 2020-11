¡Wow! Tenoch Huerta podría unirse como villano al elenco de ‘Black Panther 2’

Este 2020 el mundo del entretenimiento sufrió la pérdida de Chadwick Boseman, actor estadounidense conocido por haberle dado vida al rey T’Challa en la película ‘Black Panther’, y quien falleció a los 46 años de edad debido al cáncer de colon que le fue diagnosticado desde 2016. Enfermedad que no evitó que Boseman filmara la conocida cinta del MCU.

Después de la inesperada partida de Chadwick Boseman en agosto de este año, los fans de Marvel comenzaron a preguntarse que pasaría con la historia situada en la nación de Wakanda, pues muchos creyeron que lo más probable era que la producción de la cinta decidiera no seguir cono la historia después de perder al protagonista de la misma.

Marvel planea una segunda parte de ‘Black Panther’

Sin embargo, parece que tres meses después las teorías han dado un giro de 180 grados. Y es que el portal The Hollywood Reporter dio a conocer que Marvel Studio ya está preparando la secuela de Black Panther, cuyo rodaje comenzará en julio del próximo año en Atlanta, y que contará con la participación del actor mexicano Tenoch Huerta. ¡Wow!

De acuerdo con el portal de entretenimiento, varias fuentes revelaron que ‘Black Panther 2’ ya está siendo planeada por el estudio cinematográfico ahora perteneciente a Disney. Una cinta donde se espera que las actrices Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke y Angela Bassett regresen para darle vida a sus conocidos personajes.

Tenoch Huerta participará en la secuela Black Panther

Si bien Marvel Studios no ha confirmado o negado dicha información a The Hollywood Reporter, las mismas fuentes indicaron que ellos aún están planeando cómo seguir la historia sin la participación de Chadwick Boseman, pues no planean utilizar ningún tipo de animación por computadora para tener al verdadero rey T’Challa en la pantalla grande.

En el caso de Tenoch Huerta, THR indica que al parecer el actor originario de la Ciudad de México se unirá al cast de ‘Black Panther 2’ para interpretar a un villano, por lo que seguramente participará en los más de seis meses de grabación que se tienen planeados para esta cinta, una que será uno de los muchos lanzamientos que Marvel tiene planeados para el próximo año.