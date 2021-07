¡Bravo! La mexicana Teresa Margolles exhibirá su obra transgénero ‘850 improntas’ en Londres

El talento mexicano no para de brillar en el extranjero. En esta ocasión, Teresa Margolles es la mera mera que deleitará al mundo con su trabajo pues se anunció que su obra titulada 850 improntas se exhibirá en la icónica Trafalgar Square de Londres.

Dicho trabajo adornará la antes mencionada plaza londinense a partir de 2024, de acuerdo con lo que se anunció en los recientes días por parte de las autoridades de esa ciudad. La decisión se tomó tras una consulta pública y la votación de un grupo de expertos en arte.

Aquellos que han visitado la capital inglesa alguna vez ya lo saben. Y quienes no, se los contamos ahora… La Trafalgar Square es sin duda una de las atracciones turísticas más importantes y llamativas del Reino Unido. Además, a lo largo de su historia reciente, ha albergado varias increíbles obras de arte en el llamado Cuarto Plinto localizado en la quinta noroeste de la plaza.

Pues bien, próximamente la obra 850 improntas de Teresa Margolles se unirá a la lista de esculturas que han engalanado dicho lugar. Las autoridades londinenses informaron al inicio de esta semana que el trabajo de la artista mexicana ha sido elegida para exhibirse ahí. “Felicitaciones masivas a Samson Kambalu y Teresa Margolles cuyas obras de arte ocuparán el Cuarto Plinto de Trafalgar Square en 2022 y 2024, respectivamente”, escribió el Alcalde de Londres, Sadiq Khan.

Massive congratulations to Samson Kambalu and Teresa Margolles whose artworks will take pride of place on the #FourthPlinth in Trafalgar Square in 2022 and 2024 respectively. pic.twitter.com/RUVjkulW8i

— Mayor of London (@MayorofLondon) July 5, 2021