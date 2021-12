¡Viva la Resistencia y la lloración! Terminó ‘La casa de papel’ y así reaccionó el internet

Después de cinco años, llegamos al final de La casa de papel, quizá la serie española más exitosa de todos los tiempos a nivel mundial. En 2017 se estrenó la primera entrega fuera de Netflix y a su llegada a la plataforma, se convirtió en todo un fenómeno. Cinco temporadas después, la serie ha terminado y el internet ha reaccionado de distintas formas.

Y no es de sorprenderse. Como les contábamos, La casa de papel ha sido todo un éxito al grado de que ya se tiene planeado un spin-off basado en el personaje de Berlín (para algunos una gran noticia mientras para otros algo cuestionable. AQUÍ la noticia completa) y una versión coreana protagonizada por el actor Park Hae-soo, a quien acabamos de ver en El juego del calamar como “218”.

Pero antes de seguirnos con los planes a futuro de este universo, hemos de contarles (sin spoilers) un poco sobre el final de La casa de papel y por qué los usuarios de internet han reaccionado de maneras tan diversas.

Primero, hemos de recordar que la temporada final se dividió en dos partes. La primera se estrenó en septiembre de 2021 y esta segunda parte, la del cierre, llegó este 3 de diciembre con un caos sobre la mesa. El Profesor se encuentra con Alicia, quien dio a luz mientras lo tenía en custodia de manera no oficial.

El resto de la banda, incluida Lisboa, se encuentran dentro del Banco y se enfrentan al ejército y los policías. Tokio, interpretada por Úrsula Corberó, se encuentra muy mal herida al intentar salvar a Denver mientras Estocolmo se encuentra indispuesta tras consumir drogas.

Hasta ahí vamos bien. En los últimos cinco episodios de esta Parte 2, se ve ya de manera definitiva la manera en la que el Profesor se pone en jaque para salvar a la banda al enfrentarse con Tamayo (se echa un tiro con Arturito entre los personajes más despreciables, ¿qué no?).

Y es aquí donde nos vamos a detener porque las cosas se ponen muy intensas. Nuestra única recomendación es que saquen una buena dosis de pañuelos desechables porque la lloración va a estar tremenda. Aquí abajo les dejamos las reacciones al final de La casa de papel. Nos se preocupen, que no hay spoilers. ¿Listos y listas?

