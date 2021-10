¡Ternuringa! Estos son los finalistas del ‘Comedy Wildlife Photo 2021’

Como cada año desde el 2015, el concurso de fotografía destinado a capturar los momentos más chuscos de la vida animal con fines de conservación, llegó para cautivarnos. Aunque el ganador absoluto del ‘Comedy Wildlife Photo 2021’, será revelado hasta el mes de octubre, los organizadores han revelado a los finalistas, cuyas instantáneas están increíbles. Podremos ver desde una nutria sorprendida, pasando por una tortuga maldiciendo o una serpiente risueña.

Y es que, a pesar de que la competición es relativamente nueva, ha ganado fama mundial por utilizar el humor como una herramienta para acercar al público a una historia más amplia y empática sobre la conservación de las especies. Quizá esta sea la razón por la que esta es la tercera edición consecutiva en la que se rompe el récord de participación recibiendo más de 123 mil fotografías de todo el mundo.

Conservación animal

Muchos de los fotógrafos participantes tanto profesionales como amateurs, tuvieron que pasar horas siguiendo a los animales para lograr la instantánea perfecta, mientras otros en cambio, pusieron la lente en el lugar y el momento oportuno, para captar la ‘osadía’ de los animales. Pero, su esfuerzo bien valdrá la pena. El ganador, que se dará a conocer el próximo 22 de octubre del 2021, será nombrado fotógrafo del año de los ‘Comedy Wildlife Photo 2021’ y sus instantáneas serán promovidas por todo el planeta.

Sin embargo, a los segundos y terceros lugares recibirán desde un trofeo, hasta una semana de safari en Kenia, con todos los gastos pagados. Lo mejor es que aún puedes votar por tu favorito! Y desde luego, los protagonistas del concurso, no se quedan atrás. Pues, Paul Joynson-Hicks MBE y Tom Sullam, fundadores del concurso, donan el 10% de los ingresos netos al Programa de conservación ‘Ganung Palung Orang-utan’ en Borneo, para ayudar a proteger el hábitat de orangutanes salvajes. Lo mejor es que tienes hasta el 12 de octubre para votar por tu foto favorita.

¡Qué chistoso!

La fotógrafa inglesa de vida silvestre, Martina Novotna, dejó a un lado sus estudios en educación Latinoamericana para enfocarse en los animales marinos que visitan a menudo el Parque Nacional de ‘North York Moors’ en el pueblo costero de Ravenscar, Reino Unido. ¿Una foca riéndose de forma tímida? Aunque es algo imposible, al menos en este mundo, la joven logra captar esta ilusión, que para muchos, se perfila como la foto ganadora del ‘Comedy Wildlife Photo 2021’.

“Este cachorro de foca gris parece reírse. Me encanta su expresión. Parece tan humano. Estuve tumbada en una playa rocosa durante horas, lo más inmóvil posible, esperando pacientemente a que la vida de las focas se desarrollara a mi alrededor. Esta cría, se acercó a la orilla para descansar un poco y acabó durmiéndose en una roca durante horas antes de que la marea entrante la obligara a moverse. De vez en cuando, se estiraba y bostezaba y fue uno de los bostezos el que dio lugar a esta expresión, donde parece que la foca se está riendo”.

De la oreja

Las nutrias son la única especie que ha podido cohabitar entre los caudales de Singapur y el distrito financiero de Marina Bay y tal parece que el fotógrafo de vida silvestre, Chee Kee Teo y cuya pronunciación es ‘Chilquitillo’ -¡Ah, claro que no!- ha capturado a cada una de ellas.

Afortunadamente, tuvo el buen tino de ‘disparar’ el botón de la cámara en el momento justo en el que una nutria de pelo liso, levantó con los dientes a su cría. Aunque la instantánea da para ponerla en varios contextos muy divertidos, su autor piensa que lo llevaba de la oreja para llevarlo a su clase de natación.

¿Eres tú, Shere Khan?

Siddharth Agarwal, se considera un fotógrafo urbano tan atraído por las grandes masas al igual que por los árboles y ríos. Sin embargo, durante el recorrido por su país natal, India, se enamoró de un tigre de bengala llamado ‘Paaro’, quien suele esconderse entre la gran maleza del Parque Nacional ‘Jim Corbett’.

El profesor de auditoría, decidió dedicar todo un día para crear una sesión fotográfica de la majestuosidad de la tigresa. No obstante, el lente se enfocó más en su cría, quien estaba parada sobre sus patas traseras intentando rascarse la cara con un tronco. Pero, en la imagen parece que lleva el tronco cargando sobre sus hombros. Lo que nos recuerda al buen ‘Shere Khan’, de ‘El Libro de la Selva’, si fuera uno de los Siete Enanos de ‘Blanca Nieves’.

Lunes por la mañana

“Tomé esta imagen mientras fotografiaba un grupo de estorninos bicolor posados en un árbol en la Reserva Natural de Rietvlei, en Sudáfrica. Resume perfectamente mi estado de ánimo la mayoría de los lunes por la mañana”, señala el fotógrafo sudafricano Andrew Mayes Randburg, quien capturó la imagen desde la ‘Reserva Natural de Rietvlei.

Por cierto, si quieres comprender mejor el comportamiento de los estorninos, Netflix acaba de estrenar un drama dirigido por Theodore Melfi y protagonizada por Melissa McCarthy, bajo el nombre homónimo de esta peculiar especie, en el que además de derramar un par de lágrimas de cocodrilo, aprenderás mucho acerca de estas inquietas y territoriales aves.

“Don’t worry, be happy”

El fotógrafo alemán Axel Bocker, recuerda que los días durante el confinamiento obligatorio debido a la pandemia por COVID-19, fueron extremadamente difíciles para él. Sin embargo, una mañana muy temprano decidió salir al jardín de su casa en la ciudad de Hemer, solo para encontrar a una libélula posada sobre una flor que parecía sonreírle.

Al profesor de historia del arte en la Universidad de Saarland, todavía le dio tiempo de desempolvar su cámara, mientras que el hermoso insecto que permanecía inmóvil, posó alegremente sobre la cámara, contagiando al fotógrafo de su visible entusiasmo. “Cuando sales al exterior y observas con atención la belleza de nuestra naturaleza, los problemas parecen disminuir para mí. Así que si tengo un mal día esta imagen me hace sonreír otra vez”.

¿Está enojado o quieres beso?

“Normalmente los peces cofre son difíciles de fotografiar, ya que no tienen problema en que un buceador se acerque, pero si muestras interés, siempre te dan la espalda y no la cara. Por eso intenté nadar a cinco metros por encima del pez y no mostrar ningún interés por él. Al mismo tiempo, no tenía la cámara delante de mí, sino debajo en el pecho apuntando al fondo.

“Cuando llegó el momento adecuado, giré la cámara 90 grados hacia el frente y me limité a apuntar y disparar, esperando tener al pez enfocado. Nunca esperé tener sus hermosos labios tan cerca”, narra Philipp Stahr, quien capturó la foto desde neerlandesa del Caribe, Curazao y no dudó compartirla a través de los ‘Comedy Wildlife Photo 2021’.

¡Celebración!

El húngaro Kranitz Roland, es un veterano en los ‘Comedy Wildlife Photo 2021’, nombrado fotógrafo del año y ganador de la categoría ‘Criaturas de la Tierra de Axel Walker’, este año no se quiso quedar atrás, entrando a la competición con la fotografía de un par de ardillones de roca, jugando entre los verdes prados de Hungría. Aunque en la imagen parece que un ardillón aventó al otro hacia los aires, viento en popa a la celebración, en realidad, saltó con un desafortunado aterrizaje.

Mono vaquero

“Durante un safari en la reserva de Murchison Falls, en Uganda, nos encontramos con un grupo de monos jugando entre ellos, saltando desde una rama sin hojas. Al cabo de un rato vi una jirafa que venía por la derecha. En el momento en que la jirafa pasó por la rama, uno de los monos estaba puesto para montar a la jirafa”, apuntó el fotógrafo neerlandés Dirk-Jan Steehouwer, autor de la foto.

Más sexy que el de los colchones

Aun no sabemos si Wenona Suydam, será la ganadora de los ‘Comedy Wildlife Photo 2021’, pero, lo cierto es que sí cuenta con la foto del oso más sensual del mundo. Con esa cara y esa pose, agarren a todas las hembras de Alaska. Pero, hablando de conservación, los fundadores del concurso aseguran que: “A través de los premios Comedy Wildlife Photography Awards, nuestro objetivo es ampliar la comprensión y el compromiso con la conservación global, para la preservación de la biodiversidad y la salud y el enriquecimiento de todos en la Tierra”.

Chismecito

Esta tierna imagen de una tercia de crías de mapaches, en la que uno de ellos aparenta contarle chismecito en secreto para que nadie más escuche, puede derretir a cualquiera. La instantánea, digna de colgarse en el cuarto de algún bebé, fue tomada en Kassel, Alemania, donde estos tiernos mamíferos se han convertido en parte de la población.

Pero, ahí como los ves, tan tiernos y esponjosos, un estudio realizado en noviembre del 2020, por investigadores del ‘Instituto Friedrich-Loeffler’, reveló que los mapaches son perfectos portadores y transmisores del SARS-COV-2, al igual que muchas otras enfermedades virales, como la rabia. Así que si algún día te topas con uno, es mejor correr hacia el lado opuesto o tomarles una fotografía ‘de lejitos’.

¿Bailamos?

Pelear, es una parte tan fundamental de la vida de los canguros, como lo es el comer. Observar a un par de machos sacando los guantes de box, resulta una escena habitual en Perh, Australia. Lo raro es que a alguno le falle clavar un gancho al hígado. Pero ahí estaba Lea Scaddan, quien no perdía detalle de la tensa situación, en la que se respiraba testosterona al por mayor.

De pronto, cuando parecía que uno de los canguros daría la patada final, anotando un knock out, el piso se le movió, dejando los dos pies en el aire, mientras que en la instantánea, pareciera que ambos animales disfrutan de un buen vals.

Parece que vi un lindo gatito

“Cuando el águila calva fracasó en su intento de cazarlo, este perrito de las praderas saltó hacia ella y la sorprendió lo suficiente como para poder escapar a una madriguera cercana, para luego darle un buen susto. ¡Una historia realmente similar a la de David contra Goliath!”, cuenta Artur Trevino, quien tomó la instantánea durante el invierno en Houston Texas. Entra a la página oficial de los ‘Comedy Wildlife Photo 2021′, para votar por tu foto consentida, pero, córrele, solo tienes 10 días para hacerlo.

Amigos

No cabe duda de que la lista de finalistas de este año, incluye una amplia diversidad de fotografías de la vida silvestre en un planeta frágil. Sin embargo, la secuencia fotográfica de esta relación entre un pingüino emperador y uno más joven, es digna de una carcajada. Seguramente, te ha pasado lo mismo con alguien. ¿O no? Lo lamentable, es que hace unos días murieron 60 de las aves de esta especie a causa de piquetes de abeja en Sudáfrica. Snif, snif.