Te contamos de la más reciente entrega de ‘The Backroom’ en el Museo Tamayo

#AdoptaUnMuseo es una iniciativa de sopitas.com en conjunto con algunos recintos como el Museo Tamayo para recuperar su valor en medio de una pandemia.

Muchas veces, de las investigaciones o procesos creativos que tienen los artistas, se va descartando material que nunca sale a la luz porque en el momento: ya no sirve o para el objetivo final no funciona. También sucede que los proyectos quedan incompletos y por lo mismo no son publicados.

Todo eso que iba a ser y no es ni será, se convierte en evidencia del proceso de creación, y cuando se retoma, es algo más. “The Backroom” es un proyecto de investigación que reúne videos, música, fotografías, impresos efímeros, anécdotas o cualquier acción o artefacto que alimente la práctica artística de creadores de diversas disciplinas.

También puedes leer: RUFINO Y EL MUSEO TAMAYO: UN ARTISTA Y UN RECINTO DE ARTE UNIVERSAL

“The Backroom” en el Museo Tamayo

El proyecto de “The Backroom” fue iniciado en 2005 por Magali Arriola, actual directora del Museo Tamayo; Kate Fowle, directora del MoMa PS1; y Renaud Proch, director de ICI. La idea era poner a disposición del público el archivo personal de artistas. Entonces, la dinámica era que cada unos de ellos escogía un artista y le pedía que pusiera a disposición del público alguna investigación que tuviera en su archivo personal en cualquiera de las formas que esta estuviera.

Durante la cuarentena, Andrea Valencia, curadora asociada del Museo Tamayo, decidió retomar este proyecto y alojarlo en la página web del Museo Tamayo. En su edición digital, los curadores invitados presentarán lo que alimenta e informa las prácticas de tres artistas cada dos semanas desde septiembre 2020 hasta enero de 2021.

La segunda selección fue curada por Jaime Ruiz, jefe de programas públicos y educación del Museo Tamayo. Las tres artistas invitadas tienen algo en común que se evidencia en su práctica artística y que Jaime quiso evidenciar en “The Backroom”:

–Iki Yos Piña (Venezuela) clama a una deidad mítica venezolana por las travestis del futuro.

–Mariechen Danz (Irlanda) convoca elementos multiculturales del entendimiento del cuerpo a partir de iconos mesoamericanos.

–Naomi Rincón Gallardo (E.U.A.) congrega relatos de culturas originarias y testimonios actuales de despojo en México para crear narrativas ficcionales.

Estas estrategias en conjunto sugieren epistemologías de carácter fugitivo y disidente ante realidades que se presentan opresivas. Jaime nos contó cómo fue el proceso de elección de las artistas.

¿Por qué elegiste a estas tres artistas?

Estuve pensando en artistas que tuvieran algunas características en común, por ejemplo, que tuvieran alguna relación con teorías coloniales desde la pedagogía, el activismo o desde disidencias personales en su proceso de vida.

Naomi es una artista queer que ha expandido su investigación a diversos sistemas de opresión en México como el machismo, el extractivismo y la misoginia. Yos es una artista trans de Venezuela que estudió sociología y trabaja con el colectivo Ayllu, integrado por migrantes y disidentes sexuales.

En el caso de Mariechen, mi interés está en su investigación acerca del entendimiento del cuerpo en el desarrollo histórico de la cultura occidental. Mariechen vive en Alemania pero es de Irlanda. Ha tenido que recurrir a la profundidad y sabiduría de las culturas ancestrales mesoamericanas para reflexionar sobre otros pasados y eventos epistemológicos no occidentales.

Me interesaba proponer una serie de artistas de diferentes contextos: México, Venezuela y Alemania, y resaltar sus puntos en común y desplazamientos en relación a paradigmas vigentes. Algo que descubrí en el diálogo con ellas, fue que han diseñado herramientas muy concretas para imaginar el futuro convocando imaginarios del pasado como el afrofuturismo, el cimarronaje y el indigenismo

¿Y el resultado del material de cada una cómo surgió?, ¿o dejaste que cada una propusiera lo que quisiera bajo los parámetros de The Backroom?

Conocía el trabajo de cada artista, pero tenía curiosidad por conocer la profundidad de sus procesos, archivos y estrategias creativas. Creo que es una de las riquezas de “The Backroom” que permite ver información inédita, íntima o material de archivo que regularmente no es accesible.

Entonces mi labor fue decidir los documentos y proyectos con cada artista y al mismo tiempo asociar la práctica de cada una en un marco contextual. Uno de mis intereses iniciales en la selección, invitación y diálogo con las artistas ha sido conocer y divulgar sus prácticas porque son parte de una generación con cuestionamientos vigentes y formas distintas de problematizar contextos particulares.

Suponía complejidades en el trasfondo de sus prácticas artísticas, pero me sorprendí de encontrar juntos las posibilidades de exhibir en “The Backroom” sus documentos.

¿Fue a propósito que tu elección sean sólo mujeres?

No traté de que fueran mujeres. Pero mi interés estaba puesto en artistas que exploran asuntos del fluir del género, especulación no ficcional y pedagogías críticas.

Ubicación y horarios del Museo Tamayo

El Museo Tamayo se encuentra en Paseo de la Reforma 51. Bosque de Chapultepec en la Miguel Hidalgo. Después de un periodo inactivo por la crisis sanitaria, logró abrir sus puertas para continuar con sus distintas actividades, además de servir como un espacio de conversaciones sobre arte nacional e internacional que no podemos perder de vista, sobre todo durante un periodo de incertidumbre como el que vivimos.

Los horarios regulares del museo son los siguientes:

Martes – domingo

11:00 am – 5:00 pm

Otra de las exposiciones que se encuentran en el Museo Tamayo es English for Foreigners y #ARTEYPERROS. Para más información sobre horarios, visitas guiadas, colecciones, exposiciones actuales y próximas, y más, accede a este ENLACE. Para seguir las próximas entregas de “The Backroom” pueden visitar el siguiente ENLACE.