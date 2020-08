‘The Batman’: Reparto, historia, fecha y todo lo que debes saber de la película de Robert Pattinson

Seamos honestos. Al universo fílmico de DC no le ha ido muy bien… nada bien. Por supuesto que tienen sus excepciones como lo es Wonder Woman (2017), la cual fue un éxito en taquilla y en críticas. Sin embargo, las demás a pesar de haber sido muy exitosas en taquilla, han sido un desastre entre los fans y los medios. ¿Quieren que recordemos la época de Suicide Squad en manos de David Ayer? Pero para calmar las aguas, hay algo llamado The Batman.

Release ‘The Batman’!

Pero siempre hay una luz al final del túnel, y para DC en este 2020 y 2021, hay varias. Primero, el próximo 1 de octubre se estrena Wonder Woman 1984, la segunda parte de esta historia protagonizada por Gal Gadot bajo la dirección de Patty Jenkins. Lo emocionante es que se sumó al elenco, y como la villana, la actriz Kristen Wiig, quien dará vida a Cheetah. Un último tráiler reveló su imagen… y es grandiosa. Así que va la primera bomba.

Luego se estrena The Suicide Squad, la segunda entrega de este título pero bajo el mando de James Gunn tanto en la dirección como en el guion. A esto se le suman los mejores elementos del elenco como Margot Robbie y Viola Davis más Idris Elba, John Cena, Peter Capaldi y más nombres. En pocas palabras, un elenco dinámico y diverso.

¿Y qué me dicen de Dwayne Johnson como Black Adam? El actor mejor pagado del mundo se estrenará en DC con su primera película dentro de este género: un antihéroe, la némesis de Superman y Shazam, un hechicero, inmortal y poderosos que cede ante la corrupción y el mal. Y si esto no les convence, entonces piensen que a esta cinta se integra la Justice Society y más personajes…

La artillería pesada la tiene Zack Snyder con el anticipado estreno de su visión de Justice League. Llevamos casi un año esperando tener un primer vistazo de lo que habría sido la producción más ambiciosa de DC, y todo va tomando claridad. En 2021 se estrenará Zack Snyder’s Justice League a través de HBO Max y probablemente vuelva a algunas salas de cine.

Y no se olviden de la segunda entrega de Aquaman, la película en solitario de The Flash y la segunda parte de Shazam!

Pero por lo que pudimos ver durante el evento de DC FanDome, el “kraken” de esta historia es The Batman de Matt Reeves. Sí, sí… sabemos que muchos no están contentos con Robert Pattinson en el protagónico, pero échenle una leída a este texto, y sabrán por qué lo decimos y a qué nos referimos:

El elenco

Cuando se anunció el nombre de Robert Pattinson como protagonista de The Batman, surgieron varias dudas. ¿La razón? El pasado fílmico del actor, el cual está plagado de cintas independientes de muy alto perfil en las que se ha ganado buenas críticas por su trabajo: High Life de Claire Denis, The Lighthouse de Robert Eggers, Good Time de los hermanos Sadfie, Maps to the Stars de David Cronenberg y una próxima cinta en Netflix titulada The Devil All the Time de Antonio Campos.

Ninguna ha podido hacer que una gran parte de la audiencia se olvide de la saga de Crepúsculo en la que dio vida a Edward Cullen, el personaje principal, junto a Kristen Stewart. Estas cintas le dieron la fama, pero también le robaron la confianza de la gente. Por lo que su participación en The Batman como uno de los iconos más grandes de la cultura pop, ha sido duramente criticada…

Sin embargo, “henos aquí”. La producción de The Batman, la cual se suspendió en marzo de este año (pero se retomará en septiembre), sigue en pie con el nombre de Pattinson como el principal. Así que si no están tan convencidos, quizá el resto del elenco lo haga.

Andy Serkis interpretará a Alfred Pennyworth, el mayordomo de Bruce Wayne y el confidente de Batman. Sin duda, y nos atrevemos a decirlo, Alfred es el segundo personaje más importante, pues sin su presencia, Batman no podría convertirse en un justiciero de tiempo completo. The Batman no sería la primera vez que Serkis trabaja con Reeves. El director lideró Dawn of the Planet of the Apes, entrega protagonizada por el mismo Serkis.

Zoë Kravitz fue de las primeras en sumarse al elenco como Selina Kyle o Catwoman. Michelle Pfeiffer, Halle Berry y Anne Hathaway interpretaron este mismo personaje, pero ahora es el turno de Kravitz, quien se estrena en el mundo de los superhéroes con The Batman. La actriz ha destacado en producciones como Mad Max: Fury Road, Fantastic Beasts and Where to Find Them (1 y 2), y la serie Big Little Lies.

Paul Dano aparecerá como Edward Nashton o The Riddler, el famoso Acertijo. A quien más recordamos por su interpretación de este villano es a Jim Carrey en la entrega de Batman Forever de Joel Schumacher. Pero ahora lo retoma un actor y guionista que en palabras de Reeves, fue capaz de darle la vuelta a un personaje del que se tiene una imagen muy marcada.

Uno de los nombres que más nos emociona es el de Colin Farrell como Oswald Cobblepot o The Penguin. Con este personaje sucede algo muy similar al de The Riddler, pues en el pasado lo interpretó un actor muy conocido: Danny DeVito en en Batman Returns de Tim Burton.

Jeffrey Wirght se sumó como James Gordon, quien en las últimas entregas dentro del universo de DC, fue interpretado por J. K. Simmons. Sin embargo, es justo decir que uno de los trabajados más conocidos y aclamados fue el de Gary Oldman en la trilogía de Christoper Nolan. Así que será interesante ver esta nueva presentación.

John Turturro será Carmine Falcone. Peter Sarsgaard dará vida a Gil Colson (fiscal de distrito; un nuevo personaje dentro de la cinta). Y Jayme Lawson le entra a la contienda como Bella Reál (candidata para gobernar Ciudad Gótica).

¿Qué se verá en ‘The Batman’?

Lamentablemente, es muy pronto para saber con exactitud qué sucederá en The Batman. Poco a poco se han revelado detalles de su historia, y el evento de DC FanDome en el que participó Matt Reeves, fue bastante esclarecedor. Así que acá les contamos lo que hasta ahora sabemos de su historia.

Por acá vemos a Bruce Wayne, un joven perturbado que gracias a su sed de venganza (no de justicia), crea un alter ego conocido como Batman para luchar contra el crimen de Ciudad Gótica. The Batman se centra en la primera etapa de vigilante, no en sus orígenes, por lo que nos enfrentaremos a un ser humano, no un héroe: alguien que comete errores, que está enojado y triste, que se siente frustrado, que usa su fuerza y que no tiene un código moral.

La trama se teje alrededor de una serie de crímenes en los que siempre se dejan pistas, o mejor dicho acertijos, dirigidos a Batman. Un hombre asesinado de manera brutal es el inicio de una serie de tragedias y acciones de violencia donde retan al protagonista para descubrir a la persona responsable de ello. Seguramente ya adivinaron: se trata de The Riddler.

A la par, Batman y Bruce deben lidiar con un grupo de criminales que tienen el rostro pintado de blanco con algunos detalles en negro. No sabemos bien a dónde pertenecen, pero todo parece indicar que son secuaces de The Penguin, otro de los villanos conocidos de Batman desde el cómic.

Por si esto no fuera suficiente, también deberá de pelear con Catwoman, una ladrona que tendrá más peso en la historia de lo que podemos pensar. En resumen: Batman, antes de ser el mayor justiciero de Gótica, era un detective que debía resolver misterios bastante perturbadores.

Chequen acá el tráiler de The Batman, el cual está musicalizado por “Something In The Way” de Nirvana:

El equipo de producción

Matt Reeves tiene una carrera relativamente corta, y quizá su proyecto más conocido es el de Dawn of the Planet of the Apes. Así que el director tomó la decisión de traerse a unas cuantas personas con las que trabajó en esa cinta, para colaborar en The Batman. Primero, ya mencionamos a Andy Serkis.

Pero a este le sigue James Chinlund, quien dirigió el área de diseño de producción para la entrega de El planeta de los simios, y vuelve a este mismo departamento en The Batman. También vuelve William Hoyen en la edición, Dan Lemmon como supervisor de VFX, y Dylan Clark como productor ejecutivo.

¿Quién más se suma? Un equipo enorme que ha trabajado en películas de enormes presupuestos. Acá les contamos:

El cinefotógrafo, Greig Fraser – Dune de Denis Villeneuve

La estilista, Zoe Tahir – No Time to Die

La maquillista, Naomi Donne – 1917

Supervisor de VFX, Dominic Tuohy – Star Wars: The Rise of Skywalker

Ingeniero de sonido, Stuart Wilson – Star Wars: The Rise of Skywalker

La diseñadora y vestuarista, Jacqueline Durran – 1917 y Little Women

El diseñador, escritor y vestuarista, Glyn Dillon – Star Wars

El diseñador, David Crossman – Star Wars

De acuerdo con Reeves en el DC FanDome, todo el equipo se ha involucrado desde hace poco más de un año. Por ejemplo, platicó que se tardaron un año en diseñar y construir tanto el traje de Batman como el Batimóvil, entre otros elementos que se verán como los sets de filmación.

Como se pudo ver en el tráiler, y siguiendo los comentarios del director, esta vez Gótica dejará de ser esa ciudad que evoca a Nueva York, para dar paso a algo más propio. Y esto no sólo aplica para las calles de la ciudad, sino también para los interiores como lo es la baticueva.

Para esta fecha (agosto de 2020), sólo llevan filmado entre 25 y 30 por ciento del material. Por lo mismo, y de acuerdo a la fecha más reciente que se anunció, The Batman volverá a producción el próximo mes de septiembre.

Fecha de estreno

Antes de que la palabra “pandemia” se volviera de uso común, estaba programada una serie de estrenos maravillosos para 2020 y 2021. Tantas eran las producciones, que ya sabíamos que películas serían las indicadas para el verano del próximo año. Y por supuesto, la más esperada era The Batman, la cual saldría el 25 de junio de 2021.

En enero inició la producción, pero tres meses después, en marzo, se tuvo que suspender por la contingencia sanitaria. En esos momentos todos pensábamos que la crisis duraría, máximo, un par de meses… pero se ha extendido, y después de seis meses, es que apenas podrán volver a retomar actividades. Esto sólo se traduce en el cambio de fecha. La última que fue anunciada quedó para el 1 de octubre de 2021. En el tráiler de la película, se ve sólo la fecha de 2021, por lo que quizá podríamos esperar algunos cambios para el día y el mes.