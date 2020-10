‘The Batman’, ‘The Flash’, y ‘Shazam 2’ retrasan su fecha de estreno

Los últimos días han sido complicados para todos los amantes del cine. El pasado viernes 2 de octubre, Universal anunció el cambio de fecha de No Time to Die, la cual pasó de noviembre de 2020 para abril de 2021. Luego, el lunes Warner Bros. dio a conocer que Dune se iba para finales de 2021. Es decir, dejaba la fecha del 18 de diciembre de 2020, para recorrerse hasta el 1 de octubre de 2021…. ¿la fecha de The Batman?

Sí… como ya muchos se habrán dado cuenta, la fecha del 1 de octubre de 2021 estaba destinada para la entrega de The Batman protagonizada por Robert Pattinson y bajo la dirección de Matt Reeves. Eso sólo significó una cosa, que The Batman volvería a cambiar su fecha de estreno. Pero no fue la única, otros tres títulos de esta casa se movieron. Acá les contamos cómo quedaron y cuáles fueron.

The Batman se va hasta 2022

The Batman, esta esperada entrega sobre los primeros años de Bruce Wayne como Batman, estaba programada para el 25 de junio de 2021. Pero llegó la pandemia y la producción se suspendió, moviendo por primera vez su fecha de estreno para el 1 de octubre de 2021. A principios de septiembre, The Batman reanudó su producción y se suspendió una vez más cuando Pattinson dio positivo a la prueba de COVID-19.

Pensamos que sufriría un nuevo cambio en su fecha. Pero no. Todo se mantuvo en orden y con la misma fecha de salida. Pero el lunes 5 de octubre, Warner anunció que Dune de Denis Villeneuve tomaría esta fecha del 1 de octubre… por lo que The Batman se pasó hasta el 4 de marzo de 2022, de acuerdo con medios como Variety. El cambio de fecha de Dune era inevitable, pues Warner también estrenará en diciembre Wonder Woman 1984. Pero no pensamos que The Batman se iría hasta 2022…

Batman es considerado el mejor detective del mundo, por lo que The Batman va a explorar esta parte que ha sido tan olvidada en las adaptaciones a la pantalla grande; es decir, los primeros años de Bruce Wayne dentro de este personaje. El protagonista ha de enfrentarse a distintos villanos como The Riddler, The Penguin y Catwoman.

Junto a Pattinson aparecerán Paul Dano, Colin Farrell y Zoë Kravitz, respectivamente, en los papeles de villanos. Andy Serkis interpretará a Alfred Pennyworth mientras Jeffrey Wright se sumó como James Gordon.

Los cambios en el universo de DC

The Flash, la cinta en solitario de este personaje interpretado por Ezra Miller bajo el mando de Andy Muschietti, también tuvo que cambiar su fecha. Pasó del 3 de junio de 2022 al 4 de noviembre de ese mismo año.

La película que quizá sufrió el cambio más significativo fue la segunda entrega de Shazam! protagonizada por Zachary Levi. Esta película estaba programada para el 4 de noviembre de 2022, pero considerando los cambios anteriores, ahora Shazam 2 se movió para el 2 de junio de 2023.

Black Adam, la tan esperada adaptación de este personaje, anunció durante el DC Fandome que su fecha de estreno sería el 22 de diciembre de 2021. Sin embargo, con todos los movimientos que se dieron de las otras producciones del universo de DC, Black Adam se quedó sin fecha. Tal cual. Warner la sacó del calendario y tendremos que esperar noticias. Si nos preguntan, lo más probable es que se vaya para la primera mitad de 2022 o hasta finales de 2023.

Matrix 4

Entre tantos retrasos, debía existir una buena noticia, y esa viene con el título de Matrix 4 de Lana Wachowski con el regreso de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss como Neo y Trinity dentro de esta enorme franquicia. Resulta que Matrix 4 se iba a estrenar el 1 de abril de 2022, pero ya no más. Esta cinta se pasa para el 22 de diciembre de 2021. Sí, adelanta su fecha.

A Minecraft, la adaptación del videojuego, le iban a dar salida el 3 de marzo de 2022. Pero corrió con la misma suerte de Black Adam y simplemente la sacaron del calendario. Hemos de esperar la noticia de una posible nueva fecha de estreno.