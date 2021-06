El documental de ‘The Beatles: Get Back’ ya tiene fecha de estreno en Disney+

Si hay un filme documental que la mayoría hemos estado esperando, es The Beatles: Get Back dirigido por Peter Jackson. ¿La razón? No sólo es la presencia de Jackson y el hecho de que se trata de algo dirigido al último periodo de la banda de Liverpool, sino que se construye con puro material inédito y restaurado.

En pocas palabras: UNA VERDADERA JOYA. El estreno de The Beatles: Get Back estaba previsto para el 4 de septiembre de 2020, pero la pandemia vino a cambiar todos los planes y la película pasó al calendario del 27 de agosto de 2021. Y ahora, después de meses de incertidumbre, finalmente recibe una fecha formal (y final) de estreno.

The Beatles: Get Back ya tiene fecha de estreno

The Beatles: Get Back se estrenará a finales de 2021. Para ser más específico, llegará el 25, 26 y 27 de noviembre en exclusiva por Disney+. ¿Por qué tres fechas? Porque es tanto material, que el documental se dividirá en tres partes de 2 horas cada una (aproximadamente), por lo que las entregas se estrenarán en tres días distintos.

En los últimos tres años, Peter Jackson ha encontrado material en video sobre la grabación del Let It Be, el cual recordamos como el momento final de The Beatles lleno de momentos de tensión, enojo y una aparente falta de comunicación. Así que el director neozelandés se dio a la tarea de reunir todo el archivo, restaurarlo y editarlo para entregar un documental único.

Sin embargo, lo que destaca con Get Back, además de todos esos detalles, es que muestra una cara de la banda en su caótica faceta final: todavía existía la posibilidad de colaborar, había risas y bromas, había magia y genialidad entre Paul McCartney y John Lennon, estaba Yoko Ono presente pero sin tener injerencia en lo que ellos sabían hacer…

Han de saber que el documental tiene el visto bueno de Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon y Olivia Harrison. Aquí les dejamos un sneak peek de Peter Jackson en el que el director explica alguno de los procesos del documental y lo que se puede ver en este material:

¿Y qué hay del libro?

Get Back es el primer libro oficial de The Beatles en poco más de 20 años. Este material, que funciona como un complemento del documental, tendrá 250 páginas con materiales del filme, además de imágenes inéditas que se recortaron de la película como fotos de Linda McCartney, además de testimonios recuperados de personas que participaron en las grabaciones.

El libro cuenta con un prefacio de Peter Jackson y una introducción de Hanif Kureishi. El material estará dividido en cuatro partes:

Act One: Twickenham Film Studios

Act Two: Apple Studios

Act Three: The Rooftop

Afterword: What Happened Next