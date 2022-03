Ya casi regresan: Esto es lo que sabemos sobre la tercera temporada de ‘The Boys’

No cabe duda de que el 2022 nos traerá grandes series. Sabemos que las plataformas de streaming le echan muchas ganas a la hora de trabajar en producciones que nos vuelen la cabeza y en el caso de Amazon Prime Video, a diferencia de la competencia, le ha dado un toque muy adulto y violento a las historias sobre superhéroes que vemos en su servicio. Y sin duda, uno de los proyectos más impresionantes que han armado en toda su historia es The Boys, que vino para cambiarlo todo.

Fue en 2019 cuando el servicio de la empresa creada por Jeff Bezos lanzó esta serie, basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson. Desde los primeros episodios, sorprendió a miles de personajes y dejó muy claro que no seguirían el camino típico de los proyectos inspirados en los personajes de cómics, porque aquí, veíamos el lado brutal de los héroes y nos muestra qué es lo que podría pasar si existieran en la vida real, abusando de sus poderes para hacer lo que se les pegue la gana.

Falta muy poco para ver la tercera temporada de ‘The Boys’

Debido al éxito y los buenos comentarios por parte de la crítica y el público en general, Amazon Prime Video estrenó la segunda temporada de The Boys un año más tarde y por supuesto que continuó con ampliando el universo de Homelander, Billy Butcher y compañía con una historia que simplemente nos voló la cabeza. En esta ocasión, nos adentramos en el tiro que hay entre los protagonistas y en las relaciones de cada uno de los personajes, lo cual los hizo aún más interesantes de lo que ya eran.

Finalmente, la plataforma de streaming confirmó con bombo y platillo que ya se encontraban produciendo la siguiente temporada y no solo eso, también andaban trabajando en un spin-off y una serie animada llamada Diabolical. Sin embargo, lo que a la gran mayoría tiene con el “Jesús en la boca” es el regreso de ‘los Chicos’, los Siete’ y todos estos personajazos. Y lo mejor de todo es que falta muy poco para que regresen a nuestras vidas pero la pregunta del millón es, ¿ahora qué veremos en esta entrega?

¿Qué veremos en la siguiente parte de la serie y cuándo se estrena?

Como recordarán, la segunda temporada de The Boys terminó de manera espectacular. Después de la derrota de Stormfront, Billy Butcher y los suyos aún tienen mucho trabajo que hacer. La corporación Vought y los Siete siguen siendo las personas más fuertes del mundo, y a pesar que el personaje de Karl Urban parece haber recibido superpoderes (algo que probablemente genere un conflicto interno), Homelander continúa con su reinado de terror dentro del equipo de héroes.

En esta ocasión –y a juzgar por lo que vemos en el más reciente adelanto de la serie–, las cosas subirán de nivel, incluida la violencia. Amazon no ha contado como tal de qué ira esta nueva temporada, pero podemos ver que el tiro de ambos lados se pondrá color hormiga y por si esto no fuera suficiente, también llegarán nuevos personajes como Soldier Boy (interpretado por Jensen Ackles), una especie de parodia del Capitán América y que no esperamos que sea educado y valiente como Steve Rogers.

Además de Ackles, el nuevo elenco contará con Katia Winter como Little Nina, quien en los cómics era una mafiosa rusa vinculada a Vought, y Laurie Holden interpretará a Condesa Escarlata. También se unen al reparto Sean Patrick Flanery, Nick Wechsler y Miles Gaston Villanueva, quienes llegarán tanto para hacer caos como para ayudar a Billy Butcher y compañía. Y prepárense, porque la tercera temporada de The Boys llegará a Amazon Prime Video el próximo 3 de junio, pero mientras eso pasa, chequen el nuevo teaser: