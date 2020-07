‘The Boys’, ‘Utopia’ y más: Esto fue lo que anunció Prime Video en la Comic-Con

A lo largo de este año, las grandes plataformas de streaming han estrenado un montón de grandes producciones para matar por completo los días de cuarentena. Entre ellas tenemos a Amazon Prime Video, que a lo largo de estos meses ha sido nuestro salvador, lanzando increíbles películas y series, aunque aún tienen varias cartas bajo la manga para lo que resta del año.

Como recordarán, la San Diego Comic-Con no se puedo llevar a cabo de manera presencial, sin embargo, a los organizadores se les ocurrió la grandiosa idea de armar un evento virtual en el cual todos los fans de la convención pudieran estar presentes para conocer los adelantos y detalles de los próximos proyectos que emocionan al mundo nerd, y a la cultura pop en general.

También puedes leer: ¡RIFADOS! ESTO ES TODO LO QUE LLEGA A AMAZON PRIME VIDEO EN JULIO

Aprovechando esto, Amazon Prime Video se puso las pilas y nos mostró los detalles de algunas de las producciones más fuertes que tiene bajo la manga para sorprendernos este 2020 y el próximo año. Y la verdad es que se lucieron, pues presentaron avances de series que todos esperamos y algunos proyectos a futuro, pero vamos por partes contándoles todos lo que revelaron:

Prime Video se rifó con el vistazo a ‘The Boys’

Hace algunas semanas, nos mostraron un nuevo teaser/tráiler de The Boys, la serie que está reinventando por completo el género de súperhéroes, con personajes que no tienen escrúpulos con tal de conseguir lo que quieren. Este es uno de los estrenos fuertes de la plataforma para este año, es por eso que contaron con todo el elenco en un panel donde nos mostraron un pequeño vistazo de lo que veremos en la siguiente temporada.

Y si se estaban preguntando si sería igual de brutal que la entrega pasada, tenemos que contarles que sí y quizá hasta más. En el clip de apenas un minuto y medio de duración, podemos ver a los chicos escapando en una lancha, mientras son perseguidos por The Deep. Usando todos los poderes que tiene para controlar a la criaturas del mar, el ‘héroe’ envía a un ejército de ballenas para que de una vez por todas los capturen.

Con el adelanto, también confirmaron que están trabajando en una tercera temporada

Sin embargo, con lo que no contaba The Deep es que Billy Butcher y compañía serían más temerarios, y no les importaría atravesar a una ballena para escapar. Con un montón de sangre y brutalidad, esta serie se prepara para ser una de las mejores del 2020, pues tiene a los personajes e historia indicados para convertirse en un gran éxito, así como lo fue la primera entrega.

Por si esto no fuera suficiente, en el mismo panel revelaron que están preparando un show donde actores y productores contarán los secretos de cada uno de los capítulos y que se estrenará con la segunda parte, pero lo más emocionante es que confirmaron que ya se encuentran trabajando en una nueva temporada, así que tendremos a The 7 y The Boys luchando por un buen rato.

La segunda temporada de The Boys llegará a Amazon Prime Video el próximo 4 de septiembre. Y para ir calentando motores, les dejamos el adelanto que mostraron en el panel virtual de la San Diego Comic-Con 2020:

Llega una nueva historia: ‘Utopia’

Pero esta no fue la única sorpresa que Amazon Prime Video reveló en la versión virtual de la Comic-Con un proyecto bastante interesante llamado Utopia. Esta historia la traen de la mano de la multipremiada guionista Gilliam Flynn –quien nos trajo algunas tramas como Gone Girl y Sharp Objects, y esta basada en el programa británico del mismo nombre, el cual es un thriller de conspiración que seguramente nos mantendrán al filo del sillón.

Esta serie se centra en un grupo de nerds que se conocen en línea y comparten su obsesión por un cómic aparentemente ficticio llamado Utopia. Los protagonistas son Ian (Dan Byrd), Becky (Ashleigh LaThrop), Samantha (Jessica Rothe), Wilson (Desmin Borges) y Grant (Javon Walton), quienes desentierran significados ocultos dentro de las páginas de esta historieta, las cuales predicen amenazas para la humanidad.

La aventura lleva al grupo a encarar al famoso personaje central del comic, Jessica Hyde (Sasha Lane), quien se une a su misión de salvar al mundo, mientras guarda uno que otro secreto. A este enorme reparto se suman grandes nombres, del tamaño de John Cusack como el Dr. Kevin Christie, Rainn Wilson como Dr. Michael Stearns, Farrah Mackenzie como Alice, Christopher Denham como Arby y Cory Michael Smith como Thomas Christie

Utopia llegará a Prime Video en otoño de este año. Pero mientras esperamos a que nos revelen una fecha en específico, chequen a continuación el teaser de esta increíble serie:

‘Truth Seekers’ es la nueva comedia de misterio de Prime Video

Si algo nos ha quedado en los últimos años, es que Amazon Prime Video le apuesta y en serio a los proyectos cómicos. Y en esta ocasión nos presenta una historia que al parecer, nos sacará un montón de carcajadas, Truth Seekers. Esta es una serie de comedia sobrenatural sobre un equipo de investigadores paranormales de medio tiempo, que se unen para descubrir y grabar avistamientos de fantasmas a través de Reino Unido, compartiendo sus aventuras en un canal en internet para que todos las vean.

Sin embargo, mientras vigilan iglesias embrujadas, búnkers subterráneos y hospitales abandonados con una colección de aparatos caseros para detectar fantasmas, sus experiencias sobrenaturales se vuelven más frecuentes, más aterradoras y hasta mortales, mientras comienzan a revelar toda una conspiración que podría traer la extinción para toda la raza humana. Situada en un misterioso mundo lleno de terror y monstruos ocultos, mezclan momentos graciosos con otros más aterradores, en una emocionante versión de las historias de este género. Esta serie es protagonizada por Nick Frost como Gus, Simon Pegg como Dave, Samson Kayo como Elton, Malcolm McDowell como Richard, Emma D’Arcy como Astrid y Susan Wokoma como Helen.

Truth Seekers se estrenará en otoño de este año, y se ve que será una de las grandes producciones de este 2020. Pero si ya no aguantan las ganas de saber de qué va esta serie, los dejamos con el teaser oficial:

También anunciaron la llegada de ‘Paper Girls’

Por último pero no menos importante, Prime Video reveló algunos de los planes que tienen a futuro, con producciones que seguirán innovando dentro del enorme mundo del streaming. Y su carta fuerte es Paper Girls, basada en la serie de novelas gráficas creadas por uno de los visionarios de los cómics, Brian K. Vaughan y el talentoso artista Cliff Chiang, y la cual aún no tiene fecha de estreno.

Esta serie sigue a cuatro chicas jóvenes que, mientras repartían periódicos la mañana después de Halloween en 1988, se ven atrapadas involuntariamente en un conflicto entre dos bandos en guerra, los cuales involucran a viajeros en el tiempo, enviándolas a una aventura a través de diferentes temporalidades para salvar al mundo. Mientras ellas viajan entre el presente, el pasado y el futuro, se encuentran con versiones de ellas del futuro, y deben de elegir si aceptan o rechazan su destino.