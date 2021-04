¿De qué va ‘The Crowded Room’, la serie de Apple TV+ que protagonizará Tom Holland?

Poco a poco, Tom Holland se ha apartado de la etiqueta de ‘actor revelación’ para convertirse en uno de los consentidos de Hollywood. Incluso, podríamos decir que el británico se comienza a desprender del estigma que su papel como Peter Parker/Spider-Man en el MCU ha marcado.

Esto último lo hace adquiriendo protagónicos cada vez más intensos en cuanto a trama, algo que se ejemplifica con su reciente aparición en la película dramática Cherry dirigida que por los hermanos Russo para Apple TV+. Ahora, el joven actor quiere seguir por ese camino y lo hará nuevamente de la mano de dicho servicio de streaming, solo que esta vez será en una serie titulada The Crowded Room.

Tom Holland protagonizará la nueva serie de Apple TV+

El nombre de Tom Holland está sonando prácticamente por todos lados. Hace poco se estrenó su película Chaos Walking (junto a Daisy Ridley) y recientemente, se dio a conocer el título de la próxima entrega del superhéroe arácnido de Marvel , el cual será Spider-Man: No Way Home. Por si hacia falta agregar más, debemos recordar que también el inglés encabeza el elenco de Uncharted, la adaptación cinematográfica del popular videojuego de Sony.

La agenda luce apretada, pero parece que al buen Tom eso no le importa mucho y se alista para sumarse a un nuevo proyecto. De acuerdo con lo que informa Deadline, el actor tendrá un papel protagónico en The Crowded Room, serie de antología con la que continuará su colaboración con Apple TV+ tras el lanzamiento de la cinta Cherry.

¿Qué es ‘The Crowded Room’, de qué va y quién está detrás?

Como mencionamos, esta será una serie antológica y en su primera temporada -que al parecer constará de 10 episodios-, Tom Holland protagonizará a Billy Milligan. Este hombre es conocido por haber sido la primera persona en la historia que fue absuelta de un delito por un diagnóstico de Trastorno de Identidad Disociativo (mejor conocido como Trastorno de Personalidad Múltiple).

El actor también será productor ejecutivo junto a Akiva Goldsman, quien también escribió el guión de la historia. En caso de que no lo recuerden, Goldsman es reconocido en la industria por haber ganado el Oscar a Mejor Guión Adaptado debido a su trabajo en A Beautiful Mind de 2001, la cinta protagonizada por Russell Crowe.

Akiva además es reconocido por ser uno de los creadores de la serie de Warner Bros y DC, Titans. La casa productora New Regency (12 Years a Slave y Birdman) se encargará de la producción del contenido en conjunto con Apple Studios.

Billy Milligan

El guión que Akiva Goldsman escribe para la primera temporada de The Crowded Room, se basa en libro del psicólogo Daniel Keyes The Minds of Billy Milligan. William Staley Milligan -su nombre completo- fue un hombre oriundo de Ohio cuyo caso hizo bastante ruido a mediados de 197o.

Billy había sido víctima de violación por parte de su padrastro en su niñez y esto, según los psiquiatras que lo trataron, habría derivado en su Trastorno de Personalidad Múltiple . Daniel Keyes y otros profesionales le diagnosticaron hasta 24 personalidades distintas, algunas manifestándose desde la niñez y otras más hasta la adultez. Entre 1975 y 1976, él había sido detenido por varios delitos, incluidos asalta a mano armada.

Sin embargo, las cosas se complicaron cuando fue arrestado por haber violado a tres mujeres en las inmediaciones de la Universidad Estatal de Ohio. Sus abogados manifestaron durante los juicios que Billy padecía de dicha condición psiquiátrica y, con base en ello, se convirtió en la primera persona que fue absuelta bajo ese alegato. Veremos, quizá, a Tom Holland en uno de sus papeles más desafiantes.