Traz: Gobierno británico quiere que Netflix aclare que ‘The Crown’ es ficción

El pasado 15 de noviembre finalmente se estrenó la cuarta temporada de ‘The Crown’, una que quizá era las más esperada por los seguidores de la serie original de Netflix, esto gracias a que en esta se relata el triángulo amoroso que hubo entre el príncipe Carlos, Diana de Gales y Camilla Parker-Bowles.

Muchas personas han terminado molestas con el príncipe Carlos, su ahora esposa Camilla y la familia real británica en general, pues en los nuevos episodios podemos ver las cosas que Lady Di supuestamente (recordemos que ‘The Crown’ tiene partes de ficción) tuvo que soportar al llegar al Palacio de Buckingham. Algo que preocupa a la realeza.

Varios se han pronunciado contra la serie de Netflix

Hace unos días el hermano de Diana de Gales, Earl Charles Spencer, expresó su molestia con la serie de Netflix, pues indicó que muchos fans creen que todo lo mostrado en la producción televisiva realmente sucedió. Algo que afecta la imagen de su hermana, quien perdió la vida en un accidente automovilístico ocurrido en 1997.

Y si al hermano de Lady Di, a quien en ‘The Crown’ retratan como una mujer dulce y vulnerable, le molestó la historia presentada por Netflix, ahora imagínense cómo está nuestra estimada Chabela y todos sus parientes de Buckingham, a quienes les ha llegado el odio en redes sociales después de que se estrenara la cuarta temporada de la serie.

El gobierno británico quiere que Netflix aclare que todo es sólo una ficción

Pero no es cualquier cosa. La situación está escalando a tal grado de que el gobierno de Londres ya piensa en exigirle a la plataforma de streaming que deje en claro durante cada episodio que todo lo mostrado no es 100% real no fake, pues temen que algunas escenas fabricadas en ‘The Crown’ puedan afectar la imagen de la familia real.

Así lo afirmó Oliver Dowden, secretario de cultura de Londres, al diario británico Daily Mail. “Es una obra de ficción bellamente producida, así que al igual que con otras producciones de televisión, Netflix debería ser muy claro al principio, es solo eso”, indicó Dowden agregando que las nuevas generaciones podrían confundir la ficción con la realidad.

La nueva temporada de ‘The Crown’ está afectando la imagen de la familia real

De acuerdo con el diario, Oliver Dowden podría enviar una carta a Netflix para hacer la petición formal, pues considerando que este mes se unieron 29 millones de usuarios nuevos a la plataforma, sólo para ver la historia de la familia real y la llegada de Isabel II al trono, muchos deben saber que la historia no es 100% real.

Además, varios integrantes del gobierno están preocupados por el daño que la serie está causando a la imagen del príncipe Carlos y su esposa Camilla, quienes han recibido miles de mensajes de odio en internet por todo lo que muestra la producción de Netflix, con cosas que incluyen una relación extramarital entre ambos y la cual nunca fue así (o eso dicen ellos).