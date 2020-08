‘The Crown’ de Netflix: Elizabeth Debicki dará vida a la princesa Diana

The Crown es una de las series de drama más exitosas de este 2020 y sus tres nominaciones en los Emmy 2020 dentro de las categorías principales respaldan esa afirmación. La serie de Netflix está nominada en Mejor Drama, Mejor Actriz de Drama para Olivia Colman y Mejor Actriz de Reparto en Drama para Helena Bonham Carter. Ambas actrices son de las favoritas para sus respectivas categorías.

Esto se traduce en que el elenco de The Crown siempre ha sido uno de los mejores, llevándose nominaciones en la distintas ediciones de los Emmy desde 2018 que se estrenó la serie. Primero fue Claire Foy como la reina Elizabeth, Matt Smith como e príncipe Felipe y Vanessa Kirby como la princesa Margaret, para dar paso en la tercera temporada a Olivia Colman como Isabel II y Bonham Carter como Margaret.

Por eso nos emociona anunciar la actriz que dará vida a uno de los nombres más importantes (sino es que el más importante, nos atrevemos a decir) de la monarquía británica. Se trata de la princesa Diana, también conocida como Lady Di, y cuyo personaje será interpretado por Elizabeth Debicki.

De acuerdo con información de algunos medios como Variety, la producción de The Crown encontró a la mujer ideal para dar vida a la princesa de Gales, y el peso recae en Elizabeth Debicki, una actriz australiana que lleva una carrera relativamente corta, pero ya importante al aparecer en producciones de alto perfil como Guardianes de la Galaxia Vol. 2, The Cloverfield Paradox, Widows y quizá su papel más importante hasta el momento: TENET de Christopher Nolan.

Debicki interpretará a Diana en las temporadas 5 y 6 de la serie, por lo que la actriz comentó: “El espíritu de la princesa Diana, sus palabras y sus acciones, viven en los corazones de tantas personas. Es un verdadero privilegio y honor unirme a esta gran serie, la cual me ha maravillado desde el primer episodio“.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B

— The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020