Que siempre no: ‘The Crown’ tendrá una sexta y última temporada en Netflix

Parece que fue ayer cuando se estrenó la primera temporada de The Crown, una de las producciones más impecables que hay dentro del catálogo de Netflix. Desde su estreno en 2016, cada una de las siguientes entregas se ha encargado de mantenernos pegados a la televisión (no se hagan), sin embargo, todo lo bueno tiene un final, aunque no tan pronto como pensábamos.

Desde hace algunos meses, comenzó a surgir el rumor de que la serie terminaría con la quinta temporada. Este rumor lo confirmó más tarde el propio creador, Peter Morgan, dejando a todos los fans con ganas de tomarse sus lágrimas en un tecito, así como la realeza del Reino Unido. Sin embargo, parece que todo ese llanto no valió tanto la pena, pues esta historia no acabará ahí.

Este 9 de julio, Netflix anunció a través de sus redes sociales que The Crown concluirá con una sexta y última temporada, la cual hasta el momento no sabemos a que por ahora, la quinta entrega se encuentra en desarrollo. El cambio de opinión viene sólo seis meses después de que el gigante de streaming anunciara que esta última sería el cierre definitivo de la historia.

Esto significa que la nueva reina Isabel II, Imelda Staunton, seguirá a sus predecesoras en el rodaje de dos temporadas, al igual que Lesley Manville, que la semana pasada fue confirmada como la Princesa Margarita. De acuerdo con Deadline, Morgan mencionó que la idea siempre fue tener una quinta temporada, pero dadas las circunstancias, Netflix les había pedido que acabaran la serie antes.

News from the palace: we can confirm there will be a sixth (and final) season of @TheCrownNetflix, in addition to the previously announced five!

