‘The Cuphead Show’: ¡Vean el primer adelanto de la nueva serie del videojuego ‘Cuphead’!

Si de algo no nos podemos quejar es de la cantidad de entretenimiento que nos ha llegado para estar más leve esta cuarentena. Videojuegos, música, películas y series al mayoreo y por demanda. Para seguir y seguir por esta línea, es hora de ver el primer adelanto de la adaptación del videojuego clásico Cuphead de MDHR que llegará el próximo año a nuestras vidas.

Las noticias de la nueva serie The Cuphead Show se anunciaron el año pasado, pero ahora podemos ver más o menos de qué se va a tratar esta belleza. Si por algo es conocido Cuphead es por su dificultad desafiante y por sus increíbles jefes elaborados.

El pequeño avance en forma de teaser se publicó en la página oficial de Twitter de Netflix y nos permite ver una breve visión de cómo el equipo está trabajando en el programa con algunos clips de producción detrás de escena, pero también nos da chance de ver un poco de material terminado.

Los detalles de la trama son escasos, pero la descripción oficial dice: “Sigue las desventuras del impulsivo Cuphead y su cauteloso pero persuadible hermano Mugman en esta serie animada basada en el exitoso videojuego”. Recordemos que la historia original se centra en cómo ambos hermanos intentan conservar sus almas que perdieron contra El Diablo recuperando todos los contratos de sus deudores.

El videojuego tiene un estilo artístico que invocaba la animación utilizada en las animaciones clásicas de la década de 1930 de Walt Disney. Algo realmente atractivo de ver en este adelanto es como le son fieles a este estilo que se presta para mucha psicodelia.

The Cuphead Show está siendo producida por Netflix Animation y los directores del juego Chad y Jared Moldenhauer regresarán como productores ejecutivos. Esto ya es un trago dulce sabiendo que la calidad y la historia tendrán mucha calidad. Véanlo ustedes mismos:

Ver en YouTube

En otras adaptaciones de videojuegos para la televisión, no podemos perder de vista lo que está haciendo HBO con The Last of Us. Esta adaptación está en las manos de Craig Mazin, el creador de la exitosa mini serie Chernobyl. Neil Druckmann, el creador del videojuego dijo sobre Mazin: “Desde la primera vez que me senté a hablar con Craig me sorprendió igualmente su enfoque narrativo y su amor y su profunda comprensión de ‘The Last of Us'”.