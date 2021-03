Llegó el nuevo episodio de ‘The Falcon and The Winter Soldier’ y nadie quiere al nuevo Capitán América

Por fin llegó el viernes y eso quiere decir una sola cosa, que tenemos nuevo episodio de The Falcon and The Winter Soldier. Fue el pasado 19 de marzo cuando se estrenó esta serie del universo cinematográfico de Marvel y que para ser honestos, sorprendió y emocionó a todos los fans de los cómics. No solo porque vemos de vuelta a Bucky Barnes y Sam Wilson después de Avengers: Endgame, también el final nos regaló un plot twist que no esperábamos.

En esta producción exploraremos más a estos dos héroes, los cuales y siendo muy honestos, no tuvieron tanto protagonismo cuando los vimos luchando con Capitán América, Iron Man, Thor y compañía contra Thanos. Pero además de conocer las vidas y sentimientos de los personajes de Anthony Mackie y Sebastian Stan, también podremos ver las repercusiones que dejó la partida de Steve Rodgers luego de todos estos acontecimientos.

‘The Falcon and The Winter Soldier’ trae un montón de sorpresas

El primer episodio de The Falcon and The Winter Soldier arrancó con todo. No solo tuvimos chance de checar a Sam Wilson en acción y lidiando con problemas familiares, por otro lado nos mostraron cómo se siente Bucky Barnes, un hombre de 106 años luego de que su mejor amigo desapareciera y sobre todo, nos muestran que por otro lado aún carga con la culpa de todo lo que hizo cuando Hydra lo convirtió en el Soldado del Invierno.

Sin embargo, lo que le voló la cabeza a todos los que vieron ese capítulo fue que al final de este, nos presentan a un nuevo Capitán América… sí, tal cual lo leyeron. Resulta que el buen Falcon decide entregarle al gobierno de los Estados Unidos el escudo que Steve le dio al final de la última cinta de Avengers, y es aquí cuando los políticos deciden aprovechar la falta de un héroe para darle el manto de este personaje a John Walker, un soldado con habilidades espectaculares.

Los fans no quieren al ‘nuevo Cap’

En el segundo capítulo podemos ver el reencuentro de Sam y Bucky, y por supuesto que su dinámica se siente un tanto tensa. Pero por otro lado también nos regalaron momentos de acción para el nuevo Capitán América, porque lo vemos entrándole a los trancazos en una misión, aunque para ser exactos y por supuesto, sin contar ningún spoiler, nos regalaron otra gran referencia a los cómics de Marvel y al final vemos el regreso de un villano.

Como lo esperaban, el internet de las cosas reaccionó ante este nuevo episodio de The Falcon and The Winter Soldier, y un montón de usuarios demostraron una vez más que no quieren a John Walker como el nuevo Cap. Pero también se pusieron contentos cuando se dieron cuenta de que Bucky Barnes y Sam Wilson están trabajando juntos, por acá les dejamos los mejores memes y reacciones que nos dejó este nuevo episodio.

