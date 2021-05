Los vampiros vuelven: Ya trabajan en un remake de ‘The Hunger’, la película de David Bowie

Si hay una cinta que ejemplifica perfectamente ese extraño fenómeno sobre las ‘película de culto’, esa debe ser The Hunger. Esta producción vio la luz en 1983 de la mano de un elenco nada despreciable compuesto por David Bowie, Susan Sarandon y Catherine Deneuve, pero no le fue especialmente bien con la crítica en su momento.

A pesar de ello, la historia se convirtió en una imprescindible de la subcultura gótica por su estética y acarreó una buena base de seguidores con los años. Ahora, a casi 40 años de su lanzamiento, el largometraje parece estar listo para recibir un remake como parte de los planes de Warner Bros.

‘The Hunger’ tendrá su remake

Lo hemos dicho anteriormente y la tendencia continúa… De unos años para acá, ha sido notorio que la industria cinematográfica retoma algunas antiguas franquicias para traerlas a la nueva era. Warner Bros no se quedará atrás en ese sentido, pues ya tienen en la mira un proyecto con el que revivirán la icónica The Hunger (o El Ansia, como se le conoció en español).

Así como lo leen, aquella película protagonizada por David Bowie y que en su tiempo la dirigió Tony Scott (el mero mero de Top Gun) está prácticamente lista para tener su remake y Warner Bros tiene todo preparado para el proyecto, comenzando por la dirección y los escritores.

Ya hay directora y guionista

De acuerdo con lo que informa Deadline, Angela Robinson será la directora y actualmente se encuentra ultimando los detalles de su contrato con la casa productora. Para ella, el concepto vampiresco en pantalla no es nada nuevo pues anteriormente trabajó como productora ejecutiva y escritora de la serie True Blood y How To Get Away with Murder.

En cuanto al guión, la encargada de elaborarlo será Jessica Sharzer, quien ha trabajado como escritora para American Horror Story y que recientemente colaboró en Nine Perfect Strangers, miniserie protagonizada por Nicole Kidman que verá su estreno en este 2021 a través de Hulu.

Por el momento, no se ha revelado un posible elenco ni fecha tentativa de estreno de la nueva The Hunger, pero por acá andaremos atentos a los que se anuncie en el futuro. Veremos qué tal resulta este proyecto… ¿Les agrada la idea del remake?