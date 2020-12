Estamos a unos cuantos días de que termine el año y aunque algunas de las plataformas de streaming ya están pensando en el 2021, aún están por estrenar algunas producciones sumamente interesantes. Hablando específicamente de Netflix, cerrarán el 2020 con algunas cartas fuertes que se guardaron y que todos los fanáticos de la música disfrutarán como niños chiquitos, como la nueva temporada de Song Exploder.

A mediados de septiembre se estrenó el primer volumen de esta serie documental basada en el exitoso podcast creado por el músico y compositor estadounidense, Hrishikesh Hirway. A lo largo de cuatro episodios, artistas tan diversos como Alicia Keys, R.E.M., Lin Manuel-Miranda y Ty Dolla $ign nos contaron la historia detrás de algunas de sus canciones más famosas, esos datos que aquellos clavados siempre les gusta saber.

El volumen 2 de ‘Song Exploder’ llega con grandes invitados

Pero ahora, estamos emocionados porque Netflix anunció que habrá una segunda temporada de Song Exploder, aunque lo mejor de todo es que en esta ocasión tampoco decepcionarán, pues contarán con un elenco de primer nivel y con músicos que muchos aman. Para que se den una idea, en esta ocasión contaremos con bandas grandes como Nine Inch Nails y The Killers, así como artistas del tamaño de Dua Lipa y nuestra querida Natalia Lafourcade.

En el tráiler que el gigante del streaming presentó, podemos ver un pequeño vistazo de lo que nos espera con este volumen 2 de la docuserie. En un inicio tenemos a la estrella pop Dua Lipa, ganadora de un Grammy, sumergiéndose en la composición de la rola “Love Again” de su último álbum Future Nostalgia. Luego, Brandon Flowers y Ronnie Vanucci Jr. nos empieza a contar sobre la línea de bajo de “When You Were Young”, uno de los clásicos de The Killers.

Natalia Lafourcade contará la historia de “Hasta La Raíz”

Más tarde en el avance de Song Exploder aparece Natalia Lafourcade, quien cuenta cómo canalizó la historia de su tierra natal, Veracruz, en la canción “Hasta La Raíz” –que la hizo ganar Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Alternativa en los Latin Grammy de 2015–. Al final, Trent Reznor, el líder de Nine Inch Nails nos platica en una charla íntima sobre lo que sintió cuando terminó de escribir “Hurt”.

“Tener a las cuatro personas tan en sintonía, para aprovechar el universo por un segundo, es mágico”, dice el frontman de The Killers en el vistazo de esta serie que mezcla entrevistas, imágenes de estudio entre camerinos y videos de archivo, que estamos seguros que cualquier melómano amará y la verá en un solo día.

El volumen 2 de Song Exploder estará disponible en la plataforma de Netflix el próximo 15 de diciembre. Pero mientras esperamos ese día y para calmar las ansias, chequen a continuación el tráiler oficial de esta docuserie: