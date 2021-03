“La oportunidad de hacer algo diferente”: Una entrevista con Jared Leto por ‘The Little Things’

No hemos llegado ni siquiera a la primera mitad del 2021 y el nombre de Jared Leto ya resuena duro, como suele hacerlo cuando, en la industria del entretenimiento. El actor tendrá una aparición especial en el ansiado ‘Snyder Cut’ de Justice League, retomando el papel del psicótico Joker. Sin embargo, ese no es el único personaje complicado que le veremos interpretar en estos meses.

El ganador del Oscar es una de las caras principales en The Little Things, la cinta donde comparte cuadro con el icónico Denzel Washington y Rami Malek, conformando así un reparto de primer nivel para esta película de Warner Bros que vio la la luz en HBO Max y salas selectas de cine el pasado 11 de marzo.

Acá en Sopitas.com tuvimos la oportunidad de sentarnos a charlar con Jared Leto sobre su participación en dicho largometraje, el proceso para componer a su antagónico personaje y la oportunidad que para él significó trabajar con los dos actores antes mencionados.

‘The Little Things’

La apuesta de Warner Bros es importante en este 2021, pero su peculiar plan de lanzamientos sorprendió a todos desde el año pasado. Con todo el asunto de la pandemia y la poca afluencia en los cines del mundo, WarnerMedia (conglomerado al que pertenece WB) decidió que lo mejor era estrenar sus producciones tanto en salas como en el streaming de HBO Max.

Y así llegó The Little Things del director John Lee Hancock. En esta cinta, Denzel Washington interpreta al veterano y habilidoso detective Joe “Deke” Deacon, quien es enviado a Los Ángeles para una labor de recopilación de pruebas. Sin embargo, repentinamente se ve envuelto junto al sargento local Jim Baxter en la persecución de un asesino serial que aterroriza a la ciudad.

De esta manera, Deke sorprende a Baxter con su tremenda capacidad investigativa y le ofrece colaborar en el caso, aunque esa no es su tarea encomendada. Con el pasar de la historia, vemos que la pareja da con Albert Sparma (Jared Leto) un misterioso e introvertido hombre que es uno de los principales sospechosos, pero que también puede ser inocente. Ya puedes ver la cinta en algunas salas de cine en México y estará disponible en HBO Max cuando el servicio llegue al país.

También puedes leer: ¡YA HAY FECHA DE LLEGADA PARA HBO MAX EN MÉXICO Y LATINOAMÉRICA!

Entrevista con Jared Leto

Con motivo del estreno de The Little Things, tuvimos la oportunidad de platicar con el actor sobre cómo se acercó al proyecto. “Al principio había dicho que no. Pero luego me di cuenta que había una oportunidad de hacer algo que no había hecho antes… Habría sido negarme a la oportunidad de trabajar con Denzel Washington y Rami Malek. Eso simplemente no se hace”, comentó.

Otra de las cosas interesantes que él comenta es que hubo varios cambios para adaptar al personaje. Por supuesto, eso fue un reto que asumió con toda la positividad del mundo. “… Ese fue el mayor experimento que hemos tenido: ver hasta dónde podíamos llevar las cosas y qué tan bien podríamos adaptarla para darle una nueva vida. Eso es realmente en lo que me enfoqué”. Checa la entrevista con Jared Leto a continuación.