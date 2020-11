Adiós a Baby Yoda: ‘The Mandalorian’ por fin revela el verdadero nombre y origen de The Child

Sin duda, una de las mejores series que ha producido Disney en toda su historia –y de lo mejor que ha hecho desde que compró Lucasfilm junto con Star Wars– es The Mandalorian. Esta maravillosa historia nos ha demostrado que este enorme universo aún tiene muchas cosas por explorar, pero también hay que ser muy honestos, más allá de nuestro protagonista, Din Djarin, y sus extraordinarias aventuras, nos ganaron con The Child (o Baby Yoda para los cuates).

Este tierno ser verde llegó para cambiarlo todo desde que lo vimos en la primera temporada de la serie, emocionando a los fans de antaño y hasta aquellos que apenas le están entrando a una galaxia muy, muy lejana. Sin embargo, durante todo este tiempo mantuvieron muy bien su verdadero nombre y el origen del personaje; pero ahora sabemos cómo se llama en realidad y claro que nos volaron la cabeza.

El verdadero nombre de The Child

Como recordarán, el pasado 31 de octubre arrancó la segunda entrega de The Mandalorian, donde una vez más vemos a The Child y Din Djarin, quien en esta ocasión además de cuidar al pequeñín, tiene que ayudarlo a encontrar a esas personas sensibles a la fuerza: los Jedi. Y aunque las cosas iban lentas para ambos, porque básicamente andaban metiéndose en uno que otro problema, por fin dieron con una de las últimas sobrevivientes de la orden.

Ojo, de una vez les avisamos que acá hay muchos spoilers, así que están advertidos. Resulta que en quinto episodio de la serie, llamado simplemente como The Jedi, nuestros protagonistas encuentran a Ahsoka Thano, la ex padawan del mismísimo Anakin Skywalker. Es ella quien gracias a la conexión en la fuerza revela que el verdadero nombres de Baby Yoda es Grogu; así que sí, así se llamará en el canon de Star Wars de ahora en adelante.

El origen de Baby Yoda o… ¿Grogu?

La misma Ahsoka explica dentro del mismo episodio que a The Child –porque no nos acostumbramos a decirle de otra forma– lo criaron en el Templo Jedi de Coruscant y muchos maestros Jedi lo entrenaron a lo largo de los años. Al final de las Guerras Clon y cuando el Imperio llegó al poder, lo ocultaron, ya que alguien se lo llevó del templo, para que el Emperador Palpatine y su aprendiz, Darth Vader no supieran de su existencia.

Luego, la Jedi que también vimos en la serie Rebels, revela que solo ha conocido a otro ser como él y menciona al gran Maestro Yoda. Pero también vale la pena recordar que en la primera de las precuelas, Star Wars: La Amenaza Fantasma pudimos ver otro ser de su especie, una mujer llamada Yaddle. Así que este es el origen de Baby Yoda que como verán, ha llevado una vida demasiado turbia a pesar de sus 50 años y lucir como un bebé.

Y por supuesto que los fans reaccionaron ante esto

Por supuesto que ante este capítulo tan épico, donde además de conocer el verdadero nombre de The Child, o como quieran llamarlo, volvimos a ver a Ahsoka Tano dentro del universo de Star Wars, los fanáticos se volvieron locos. Algunos además de reafirmar que esta historia es espectacular, también se aventaron a decir que quizá, este quinto episodio de la segunda temporada de The Mandalorian es el mejor de toda la serie.

No importa si este pequeñín verde se llama Grogu, en nuestros corazones seguirá siendo el tierno e inigualable Baby Yoda, ¿a poco no? Acá les dejamos algunas reacciones ante esta enorme revelación:

