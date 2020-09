¡Esta es la fecha de estreno de la segunda temporada de ‘The Mandalorian’!

Puede que por ahora, las historias de Star Wars en el cine no tengan un futuro muy claro, sin embargo, parece que por el momento y hasta que tengan las cosas bien planeadas, las aventuras de una galaxia muy, muy lejana vivirán en las series producidas por Disney. Y esto para nada es queja, pues se están poniendo las pilas para armar producciones espectaculares, y el vivo ejemplo de esto es The Mandalorian.

La primera temporada de esta serie dejó con la boca abierta a los fanáticos de hueso colorado de la saga creada por George Lucas, y no es para menos, pues contaba con una trama espectaculares y sobre todo con personajes increíbles (cof Baby Yoda cof). Fueron en total ocho los episodios que se estrenaron en Disney+ con un final épico que por supuesto, abría la posibilidad de que pronto llegara una nueva entrega.

Afortunadamente para todos aquellos que se quedaron picados, a finales de 2019 el mismísimo creador de The Mandalorian, Jon Favreau confirmó que ya estaban trabajando en una segunda temporada, la cual llegaría en otoño de 2020. Pero como casi siempre suele suceder, nos dejaron con un montón de preguntas y pocas respuestas, ¿qué pasará con el Mando? ¿Baby Yoda estará bien? ¿qué aventuras nuevas veremos?

Aunque aún no han confirmado nada, en los últimos meses hemos tenido un par de noticias que sin duda emocionan. Entre ellas tenemos que la actriz Rosario Dawson –quien se podría unir a la producción para interpretar a Ahsoka Tano, la padawan testaruda de Anakin Skywalker–, Temuera Morrison volvería a darle vida a Boba Fett en la serie; Timothy Olyphant sería Cobb Vanth, un sheriff de Tattooine que obtiene una armadura de mandaloriano y hasta se dice que Robert Rodríguez dirigirá un capítulo.

Pero mientras esperamos a que confirmen más información sobre la trama y los personajes que estará en esta segunda temporada de The Mandalorian, Disney+ ya anunció con bombo y platillo la fecha de estreno oficial. A través de sus redes sociales, la plataforma de streaming dijo que los nuevos episodios estarán disponibles el próximo 30 de octubre, así que en menos de un mes podremos ver de nuevo a Baby Yoda y al Mando.

Y por supuesto, la cereza del pastel de esta noticia es que los fanáticos de Star Wars en nuestro país podrán ver legalmente esta y la primera temporada de The Mandalorian porque Disney+ llegará a México el 17 de noviembre, casi 20 días después del estreno de la serie en Estados Unidos y gran parte del mundo –esto no es nada comparado con lo que esperamos para que la plataforma estuviera disponible por acá–.

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/HFQSGipZAq

— Disney+ (@disneyplus) September 2, 2020