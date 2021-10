Dunder Mifflin fans: ¡Ya abrieron ‘The Office Experience’ en Chicago y luce espectacular!

No nos queda la menor duda de que The Office es una de las mejores series de la historia. Durante nueve temporadas, tuvimos chance de ver las aventuras godínez de Michael Scott, Dwight Schrute, Jim Halpert, Pam Beesly y más empleados, y la verdad es que no lo podemos negar, nos sacaron un montón de carcajadas con el paso de los años. Pero estamos seguros que todos en algún punto pensamos, ¿cómo sería chambear en esa oficina?

Por supuesto que Dunder Mifflin no existe y mucho menos hay vacantes disponibles para trabajar con ellos. Sin embargo, hay un par de opciones que nos dan chance de vivir la experiencia de no solo imaginar que compartimos el día a día laboral con todos estos personajazos, también te permiten revivir algunos de los mejores momentos de la serie. Y de una vez les avisamos que si ustedes son fans from hell, tendrán que ir SÍ O SÍ.

‘The Office Experience’ por fin llega para los fans from hell

Resulta que acaban de abrir en Chicago, Illinois un espacio llamado The Office Experience. Como el propio nombre lo dice, es un lugar donde todos los que nos enamoramos de esta historia podremos sentirnos como si estuviéramos en Dunder Mifflin o de plano en Scranton. Para que se den una idea de que realmente se sentían dentro de la serie, este proyecto lo desarrollaron junto a Universal y el creador de la versión americana del show, Greg Daniels.

Este espacio se compone de 17 salas que permiten recorrer lugares y momentos clave del programa. Casi todo es interactivo y está lleno de detalles épicos, lo que significa que puedes sentarte en el escritorio de Michael Scott, abrir un cajón para descubrir la engrapadora de Dwight dentro de una gelatina, encontrar sus cosas en la máquina expendedora y hasta tomar los teléfonos por toda la oficina para escuchar diálogos de la serie.

Una experiencia completa por el universo de la serie

Por si esto no fuera suficiente, en The Office Experience hay más áreas para explorar, porque además de Dunder Mifflin, hay una sección dedicada a la Granja Schrute, la boda de Pam y Jim y el episodio “Juegos de playa”. Una de las partes más increíbles es que tienen un lugar en el que puedes sentar frente a la ventana con persianas y grabar tu testimonio al más puro estilo de todos los personajes de esta peculiar oficina.

Para rematar la experiencia, también podrán apreciar parte del vestuario original que se usó a lo largo de las nueve temporadas, varios trofeos de los Dundies, algunos de los cuadernos de bocetos de Pam y trajes que corresponden a Michael Scott, Jim y Dwight. Al finalizar, encontrarán una tienda de recuerdos ambientada como el almacén de la empresa papelera donde hay joyas como las hojas de papel de Dunder Mifflin, camisetas, sudaderas, DVD’s y mucho más.

Y quizá en este punto se estén preguntando, ¿en cuánto sale entrar a The Office Experience? Bueno, pues les contamos que las entradas cuestan entre 37 y 45 dólares (algo así como 763 y 915 pesos mexicanos) y el precio depende de la hora a la que quieras visitar este lugar espectacular –ACÁ pueden comprar sus boletos–.

Es importante recordar que el espacio estará abierto hasta el 7 de enero, así que si son fans a morir de la serie, deberían considerar volar a Chicago para ser parte de esta experiencia irrepetible.