No god, please no: ¿Es real que habrá próximamente un reboot de ‘The Office’?

No nos queda la menor duda de que The Office es una de las mejores series de la historia y con justa razón. Para que se den una idea y a pesar de que han pasado ocho años desde que vimos a todos estos personajazos en acción por última vez, durante la pandemia miles de personas aprovecharon el tiempo para verla por primera o quinta ocasión; tanto así que se convirtió en la serie más vista en 2020 (POR ACÁ les contamos qué onda).

Como recordarán, la producción protagonizada por Steve Carell, John Krasinski, Rainn Wilson, Jenna Fischer, Mindy Kaling, Ed Helms, BJ Novak, Amy Ryan, Craig Robinson, Ellie Kemper, James Spader y más, es una adaptación de la historia británica que Ricky Gervais y Stephen Merchant crearon en 2005. Así que en el sentido más estricto de la palabra, la versión estadounidense de la que nos enamoramos es un remake, ¿no lo creen?

¿Es posible un reboot de ‘The Office?

En una época donde tanto el cine como la televisión están resucitando esas historias que fueron exitosas, no sería una sorpresa si a NBCUniversal –la empresa que tiene los derechos de The Office– se le ocurriera armar un reboot de esta producción tan querida. Sobre todo considerando que desde que llegó a su plataforma de streaming, Peacock, y que recuperaron los derechos de distribución que tenía Netflix, es uno de los títulos más vistos y exitosos del servicio.

Pero tranquilos, que por ahora esos planes se ven muy lejanos. De acuerdo con Deadline, quienes platicaron con la jefa de contenidos de la NBCU, Susan Rovner, declaró que hasta el momento no tienen contemplado entre sus próximas producciones regresar a Michael Scott y compañía a la televisión. Sin embargo, y mucho ojo con esto, dijo que estaban preparados en el caso de que Craig Daniels –el mero mero de la adaptación estadounidense– quisiera filmar tomar el proyecto.

¿Qué dice Craig Daniels?

Esta declaración llega a unos meses de que otro nombre importante dentro de NBCU, Bonnie Hammer dijera a esta misma fuente que era su “esperanza” y “objetivo” que la compañía hiciera un reboot de The Office. De cualquier manera y después de lo que mencionó Rovner, parece que todo depende de que Daniels quiere hacerlo y así, presentarle esta historia tan increíble a una nueva generación pero, ¿qué dice él al respecto?

A principios de este año, Craig Daniels dijo que un reboot no estaba en desarrollo del todo, pero que no lo descartaría. El productor ejecutivo de Upload y Space Force –donde volvió a trabajar con Steve Carell– dijo a Collider que : “No es imposible, por seguro. Me gustaría estar involucrado, y tengo otras dos series en las que estoy trabajando ahora mismo”. Así que solo queda esperar a que confirme si se hará o no pero mientras, nosotros estamos como Michael…