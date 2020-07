‘The Office’ intentará tener un spin-off por segunda vez de la mano de Stanley

Es sólo natural que las producciones increíblemente exitosas intenten extender su universo a través de spin-offs. Esto lo hemos visto una y otra vez. The Big Bang Theory lo hizo con Young Sheldon, Breaking Bad con Better Call Saul, Friends con Joey y Game of Thrones está haciendo lo propio. ¿Y The Office? Millones de fanáticos de la amada comedia de situación se lo preguntan hasta la fecha.

Hace unos años The Office trató de satisfacer a los fans con un piloto de un spin-off de Dwight Shcrute llamado The Farm. Pero NBC se negó a retomar la serie en el 2013. Ahora, sin el apoyo de NBC, parece que otro de los mejores de Dunder Mifflin está buscando expandir el universo. Leslie David Baker, intérprete de Stanley Hudson, ha lanzado un Kickstarter para financiar una serie llamada Tío Stan: Saliendo del Retiro.

Como bien sabrán los fanáticos, al final de The Office, Stanley Hudson consiguió su retiro y se fue a Florida a continuar con su vida. El spin-off, sin tener muchos detalles, seguirá sus nuevas aventuras. Si bien el nuevo programa propuesto por Baker no dice explícitamente que interpretaría el mismo personaje, todas las señales están ahí. Lean la sinopsis:

Uncle Stan: Coming out of Retirement

“Después de disfrutar de su retiro en Florida, tallar madera, disfrutar de las playas de arena blanca y bailar en la vieja discoteca, el tío Stan recibe una llamada de su sobrino Lucky en Los Ángeles pidiéndole ayuda con sus dos hijos y manejando su tienda de flores. Con el fracaso de su negocio, sus hijos creciendo sin suficiente atención, y al borde de perder la paciencia con el elenco de personajes que tiene trabajando en la tienda, Lucky necesitará toda la ayuda que pueda obtener del tío Stan. Cuando Lucky recoge a su tío en LAX en una motocicleta cargada de flores y sin espacio para su equipaje, el tío Stan sabe que se encontrará con aventura y desafío. Con su personalidad única y perspicacia comercial que ha adquirido durante décadas, Stan seguramente se enfrentará una o dos veces con las personalidades salvajes que Lucky tiene trabajando en la tienda. Con su amiga y su prometidoa por completo en la oscuridad, el tío Stan debe tomar medidas rápidas para asegurarse de que no solo su sobrino salga adelante, sino que sea capaz de mantener una apariencia de su estilo de vida anteriormente cómodo”.

Complicaciones y su campaña en Kikstarter

Durante años la cadena de televisión NBC se ha negado a la idea de hacer un spin-off de The Office. Las razones son desconocidas y un tanto incomprensibles, ya que por más que le busques, los fanáticos de la amada situación de comedia le darían la oportunidad a casi cualquier cosa por ver sus personajes favoritos una vez más.

Por ahora no es claro si Baker tiene tan siquiera el permiso para usar el personaje, pero vaya que están presionando a través de una recaudación de fondos para un episodio piloto. Su Kickstarter busca recaudar 300,000 dólares para el 1 de agosto, aunque los detalles sobre la producción más allá de una sinopsis de la trama son bastante vagos.

Para animar a muchos a aflojar la cartera, Baker están ofreciendo una serie de “premios”, incluyendo un mensaje de video o una llamada por Zoom interpretando al tío Stan, entradas para el estreno, un crédito de productor ejecutivo y una cena con el elenco. Puedes dirigirte a Kickstarter para apoyar al tío Stan y ver el lanzamiento de personaje de Baker.