‘The One and Only Ivan’: Una entrañable historia con todo el toque de Disney

Después de tanta espera –casi un año para ser exactos–, Disney+ por fin llegó a México y Latinoamérica. Y siendo muy honestos, nos emocionaba saber que tendríamos en un solo lugar todas las películas que ha estrenado la casa de Mickey Mouse durante tantos años, aunque también nos llamaron la atención algunas producciones originales que sonaban muy interesantes y que llegarían en exclusiva para la plataforma, como The One and Only Ivan.

Si no tienen idea de qué va esta historia, está basada en el libro infantil del mismo nombre, escrito por Katherine Applegate, que a su vez se inspiró en un caso real para escribir esta novela. En esta ocasión, la encargada de dirigir este proyecto fue Thea Sharrock, a quien muchos recordarán por estar detrás de Me Before You, aunque quizá una de las cosas más emocionantes de esta cinta es que reunieron a un elenco de lujo.

‘The One and Only Ivan’ es una historia entrañable

Para que se den una idea, el reparto de The One and Only Ivan lo conforman grandes nombres de la industria cinematográfica, como Bryan Cranston, Angelina Jolie, Danny DeVito, Sam Rockwell y Helen Mirren. En un principio se esperaba que esta película se estrenara en cines, pero gracias a la pandemia que obligó a que cerraran las salas de todo el mundo, Disney decidió que lo mejor era lanzarla en su plataforma de streaming.

La trama gira en torno a Ivan (Rockwell), un gorila que vive en una jaula dentro de un centro comercial junto a una elefante anciana llamada Stella (Jolie) y un perro llamado Bob (DeVito). Todos los animales son propiedad de Mack (Cranston), quien en este mismo espacio montó un pequeño circo para entretener a las familias, pero todo cambia cuando una bebé elefante llamada Ruby aparece en sus vidas.

Con la llegada de Ruby, nuestro protagonista empieza a cuidarla y gracias a la ayuda de un par de personas cambian las cosas en el centro comercial, cumpliendo el sueño específico que la pequeña tiene: ser libre, de eso va un poco The One and Only Ivan. Sin duda, a casi 80 años del estreno de Dumbo, Disney no nos había presentado una historia que nos pusiera a reflexionar seriamente sobre el deseo de libertad y el maltrato animal.

Sin duda, es una historia importante en estos tiempos, cuando los circos en gran parte del mundo dejaron de tener animales y los movimientos por sus derechos están más presentes que nunca pero, ¿qué opinan los involucrados en esta película sobre este tema? Bueno, pues tuvimos chance de entrar a una rueda de prensa virtual con el elenco, la directora y los productores, quienes nos contaron todo sobre The One and Only Ivan.

La importancia de llevar el mensaje de una historia a la pantalla

Como ya lo mencionábamos antes, la historia de The One and Only Ivan es sumamente poderosa, pues va más allá de simplemente hablar sobre la situación de los animales. Eso por supuesto que lo sabía Thea Sharrock, quien además de tener como reto filmar una película que mezcla escenas live action con personajes creados completamente en computadora, estaba consciente que lo más importante era transmitir la esencia del libro.

“Queríamos mostrar la esencia completa del libro, lo cual creo que es lo más importante. Pero también creo que hay temas importantes que puedes encontrar en la novela, para mí Katherine Applegate supo cómo capturar todas esas problemáticas a un nivel en el que todos pueden entenderlos y empatizar con ellos. La primera vez que lo leí con mis hijos, ellos lo amaron y conectaron emocionalmente con la historia a tal grado que apreciaron el viaje de estos personajes, así que eso es lo que queríamos llevar a la película, que tanto adultos como niños conectaran con esta historia poderosa”.

Una historia que une a toda la familia

Dentro de la misma rueda de prensa virtual, Angelina Jolie –quien además de prestar su voz a la elefante Stella en la cinta, también fue productora– habló sobre la experiencia que tuvo con el libro, pues antes de formar parte del proyecto, lo leyó con su familia y después de quedar cautivada con la trama, aceptó trabajar junto a todos estos grandes actores, y ella misma nos contó el significado personal que tiene The One and Only Ivan.

“Uno de mis hijos leyó el libro y dijo que le había encantado, así que lo leí y hablamos de por qué era especial y por qué había significado tanto para él. El proyecto empezó como una película de acción ligera y divertida para niños, una historia más simple (…), pero todo el mundo que se involucró entendió de verdad que es dura, no es una película ligera: va de cosas fuertes. Es una película encantadora, divertida y llena de vida, pero es engañosa en apariencia”.

Aprender cosas nuevas después de una larga carrera

Parte del encanto de esta película es el elenco, que cuenta con actores espectaculares como Helen Mirren y Danny DeVito, quienes han recibido un montón de elogios y premios a lo largo de su extensa carrera. Sin embargo, en esta ocasión les tocó prestar su voz a Snickers y Bob respectivamente, dos perros completamente diferentes que fueron creados en computadora, aunque fue todo un reto interpretar a estos personajes.

“Fue divertido, una gran experiencia. Es curioso pensar que tanto Danny (DeVito) como yo somos actores de la vieja escuela que no teníamos experiencia previa actuando con toda esta tecnología. Pero aunque al principio me sentía como si estuviera aprendiendo algo nuevo, la pasé de maravilla, y siento que es parte de todo lo que estamos viviendo, porque estamos entendiendo como usar la computadora y todas esas cosas para desempeñar nuestro trabajo, desde actuar hasta hacer ruedas de prensa. Al final, me quedo con trataba de contar esta historia sobre la comprensión hacia los animales y lo importante que es proteger al medio ambiente”.

¿’The One and Only Ivan’ nos puede enseñar a vivir el encierro?

Dentro de las lecciones que nos da The One and Only Ivan durante casi 95 minutos, está el tener que aprender a vivir encerrados aunque por dentro lo único que deseas es salir corriendo y vivir en libertad. Y por más increíble que parezca, eso lo estamos experimentando todos nosotros desde que el coronavirus se convirtió en pandemia, es por eso que Sam Rockwell (Ivan) y Danny DeVito nos contaron cada uno ellos lo que podemos aprender de estos animales para pasar la cuareterna.

“No sé si esta sea la respuesta adecuada, pero definitivamente tiene algo qué enseñarnos, seguro, sobre el distanciamiento. La historia real, si han visto el documental es sumamente cruda, es una historia que te rompe el corazón, así que siento que Ivan nos puede enseñar algo al respecto, sobre todo el ser perseverantes”. “Creo que lo más importante sobre el encierro es que por más extraño que esto parezca, siempre puedes contar con tus amigos, incluso si estás en una pandemia y lejos de tu familia. Pero hablando de la película, Mack nos dio una televisión dentro del domo, Bryan (Cranston) nos dio una televisión, así que creo que lo único que podemos hacer en este caso es distraernos con lo que tenemos a la mano e intentar que nuestro círculo más cercano nos sienta a la distancia”.

Bryan Cranston describe a Mack

Sobra decir que Bryan Cranston es mundialmente conocido por interpretar al gran Walter White en Breaking Bad y Hal en Malcolm el de en medio, dos personajes totalmente opuestos. Sin embargo, en esta película nos muestra otro gran personajes, Mack, que para ser muy honestos tiene un poco de ambos, por un lado es una persona que ama profundamente a los animales pero cuyos sentimientos e intereses lo hacen caer en el egoísmo.

“El guión resonó dentro de mí, no solo por el hecho de los animales y el viaje emocional, también empaticé con Mack. Lo veo como un hombre que tiene defectos pero que también está intentando hacer bien las cosas. Ivan fue como un hijo para él y él no iba a abandonar a su hijo. Quería ayudarlo pero, ¿cómo asumir el hecho de que es ahora un gorila hecho y derecho y cómo vive con eso? Fue necesario descubrir esos matices y permitir que el personaje fuera vulnerable”.

The One and Only Ivan se estrenará el próximo 22 de enero de 2021. Pero mientras llega ese día, por acá les dejamos el tráiler oficial de esta cinta: