¡’The Queen’s Gambit’ iba a ser una película y Heath Ledger sería su director!

The Queen’s Gambit (‘Gambito de Dama’ en español) se convirtió durante las recientes semanas en una de las series más populares de Netflix. La historia protagonizada por Anya Taylor-Joy llegó en este 2020 para romperla en la plataforma de streaming y, desde su estreno, mucho se ha comentado sobre el origen del proyecto.

Si bien la trama de esta prodigiosa y complicada jugadora de ajedrez se desenvuelve como una miniserie, la realidad es que hace unos años se tenía planeado hacer una película. El co-creador de la serie, Allan Scott, tenía planeado que la novela de Walter Tevis fuese originalmente largometraje y el mítico Heath Ledger sería el encargado de dirigirlo.

‘The Queen’s Gambit’, un proyecto que tomó varios años

The Queen’s Gambit es una novela escrita por Walter Tevis que se publicó en 1983. Con el paso de los años, debido a su popularidad, la historia de la prodigiosa ajedrecista Beth Harmon sonaba para adaptarse a los medios del entretenimiento.

Una de las mentes interesadas en llevarla al celuloide fue Allan Scott (conocido en la industria como Allan Shiach), quien de acuerdo con Screen Rant habría adquirido los derechos de la obra en 1992. El guionista se embarcó entonces en la búsqueda del personal que hiciera realidad su visión, misma que podría haberse materializado en la mente de nada más y nada menos que Heath Ledger.

Heath Ledger iba a debutar como director

Heath Ledger ya era un actor de buen nombre por ahí de 2008 gracias a sus intervenciones en cintas como Brokeback Mountain y en la aclamada The Dark Knight, en la cual su papel como Joker le valió ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto aún después de su fallecimiento aquel año.

Con esa carta de presentación, Heath estaba listo para darle a su carrera profesional un nuevo aire de la mano de Allan Scott y el proyecto de The Queen’s Gambit. Tras el fallecimiento de Ledger, Allan reveló a The Independent que el actor se había sumado a la propuesta no solo como actor, sino como director de la cinta. Incluso, él tenía planeado que Ellen Page protagonizara el papel de Beth Harmon.

“Le apasionaba; era un joven intenso e interesado y me atrajo de inmediato. Hablamos y hablamos sobre el proyecto por teléfono, y luego finalmente nos reunimos al respecto a fines del año pasado [2007]“, dijo Allan al periódico en declaraciones recogidas por Elle.

“Habíamos llegado al escenario donde le habíamos enviado el guión a Ellen. Heath estaba lleno de ideas para el otro elenco, principalmente de su lista de amigos actores. Estábamos planeando hacer una película a finales de 2008″, remató Scott en aquella ocasión.

Una docena de años después, el co-creador Scott Frank (compañero de Schiach en la adaptación de Netflix) confirmó a Forbes aquel plan entre Allan y Heath. “Muchos directores lo han intentado. Heath Ledger estaba listo para dirigir esto como una película unos años antes de morir. Este iba a ser su debut como director“. Hoy, en medio del èxito de la miniserie, queda la duda de cómo habría funcionado la visión de Heath.