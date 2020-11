¡’The Queen’s Gambit’ se convierte en la serie limitada más vista en Netflix!

The Queen’s Gambit se ha convertido en un fenómeno total en Netflix. Con apenas unas cuantas semanas desde su estreno, la miniserie protagonizada por Anya Taylor-Joy está recibiendo la aclamación de la crítica y eso se está viendo reflejado en el número de gente que la sintoniza.

Ahora, la plataforma de streaming sumó una nueva cifra récord para la producción de la serie. Netflix reveló recientemente que esta entrega se convirtió en la serie de su tipo más vista en la historia del catálogo de la plataforma con varios millones de suscriptores viéndola en todo el mundo.

‘The Queen’s Gambit’ la rompe en Netflix

The Queen’s Gambit arribó a Netflix apenas en octubre de 2020, pero desde entonces se ha erigido como uno de los contenidos más solicitado por los amantes del streaming. Y es que su trama –una prodigiosa jugadora de ajedrez con problema de adicciones– se ha ganado al público en tan solo semanas.

Así lo demuestran los números que la plataforma reveló en los recientes días. Netflix aclaró en un comunicado que la serie protagonizada por Anya Taylor-Joy se convirtió en la serie limitada con guión más vista hasta la fecha en el servicio, esto con más de 62 millones de cuentas reproduciéndola durante los primero 28 días que ha estado disponible.

Eso no es todo pues la información también ha desplegado el favoritismo que la miniserie tiene en diferentes rincones del mundo. La plataforma señaló, de acuerdo con Variety, que el programa llegó al top 10 en casi un centenar de países y se convirtió en la número uno en naciones como Reino Unido, Argentina, Israel, Sudáfrica y más.

Un pequeño paréntesis

Estas cifras, aún así, tiene un pequeño inconveniente si se trata de medir rating. Netflix recoge estos número en función de que se cuentan las visualizaciones después de que han pasado solo dos minutos de reproducción. Es decir, el cúmulo de reproducciones tiene un margen ‘muy fácil’ para recolectar el total vistas que The Queen’s Gambit podría estar generando.

Con esas cifras, la serie creada por Frank Scott y Allan Shiach aún se mantiene lejos de The Witcher que en su primera temporada registró 76 millones de vistas tras 28 días, convirtiéndose en la serie original en cualquier formato (documental, serie, miniserie) más pedida en el servicio.

Pero bueno, por ahora The Queen’s Gambit se lleva el reconocimiento como la serie limitada más vista en Netflix. Y quien sabe, en una de esas comienza a desbancar a otros contenidos en otros conteos. Si no lo has visto, POR ACÁ te contamos de qué va para que te animes a verla.