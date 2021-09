Nuestra relación con los cómics y sus adaptaciones es muy complicada. Siempre lo ha sido, y en un momento en el que estas historias dominan la industria del entretenimiento (y ojo, no no sólo por los superhéroes), esta dinámica ha sido un poco más compleja tanto para bien como para mal. Ahora, es el turno de ver qué sucede con The Sandman en Netflix…

Neil Gaiman, el autor de los cómics, se involucró en esta adaptación, y desde hace meses ha dicho que se trata de una serie hecha por fans, por lo que el producto podría superar todas las expectativas. Lo que sabemos es que Tom Sturridge dará vida a Sueño mientras Gwendoline Christie será Lucifer con Kirby Howell-Baptiste como Muerte. AQUÍ el elenco.

Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más sabemos? Justamente a través del Tudum, el evento global de Netflix, es que se han revelado más detalles de The Sandman acompañados de las primeras imágenes que, les podemos adelantar, se ven impresionantes en uno de los títulos más esperados para el futuro.

The Sandman

The Sandman es una de las mejores obras de Gaiman, autor de Coraline, Stardust, Good Omens y American Gods). Por lo que tenemos buen material. La historia tiene como protagonista a Dream (o Morpheus), quien es el el dios de los sueños. La historia mezcla criaturas mitológicas, personajes de DC, elementos de fantasía y terror.

El primer tomo, Peludios y Nocturnos, inicia en 1916 cuando Roderick Burgess intenta convertirse en inmortal tratando de atrapar a Death, pero comete un error y en su lugar atrapa a su hermano Morpheus. Después de 70 años, Morpheus consigue escapar y tras de vengarse de su captor, se centra en reconstruir su reino, que en su ausencia cayó el caos.

En lo que Dream recupera sus totems para establecer de nueva cuenta el control, se encuentra con otros personajes (que amamos) como Constantine o Death. Mientras hace su visita al Infierno, también se topa con Lucifer.

¿Qué hay en el nuevo vistazo?

De acuerdo con las palabras de Gaiman, se trata de una producción que respeta su obra, pues está hecha por fans de verdad que aman la historia original, la cual fue todo un éxito en a finales de los 80 y los 90.

En el primer look exclusivo vemos cómo un gruoo busca invocar a Death a través de un ritual. Justamente es la escena que marca el inicio de toda la historia: Roderick Burgess intenta convertirse en un inmortal, pero comete un error y en lugar de traer a Detah, trae a Dream. La serie de The Sandman en Netflix tendrá 10 episodios más un especial y acá les dejamos este primer vistazo: