Agárrense: ¡Podríamos tener una nueva serie sobre ‘The Sopranos’!

The Sopranos tiene un lugar muy especial dentro de la historia de la televisión como una de las series más populares de todos los tiempos. Y es justo decirlo: aún después de que terminó en 2007, este show se mantiene como uno de los favoritos de los fans que lo siguen viendo en cualquier oportunidad, trayendo a la mesa el nostálgico recuerdo del fallecido protagonista James Gandolfini.

Con todo eso a cuestas y luego del reciente estreno de la película The Many Saints of Newark, parece que los creadores originales están listos para una nueva entrega a manera de precuela de la historia que todos conocemos. La idea suena fuerte y además, estaría destinada para su llegada al servicio de HBO Max.

Suena fuerte el plan para una nueva serie sobre ‘The Sopranos’

Como mencionamos antes, la trama de The Sopranos sigue fresca. Y esto no solo lo decimos por el hecho de que, seguramente, mucha gente sigue viendo la serie, sino porque el universo de esta historia se expandió con The Many Saints of Newark, película estrenada en este 2021 que nos muestra un poco los orígenes y el ascenso del joven Tony Soprano (interpretado por Michael Gandolfini, hijo de James) dentro del mundo de la mafia neoyorquina a finales de los 60.

Esta cinta funcionó a manera de precuela de la historia original… pero eso no quiere decir que el argumento se cierre todavía. De hecho, Warner Media y HBO Max tienen el firme deseo de darle continuidad al universo de la serie y en el horizonte, se mira la posibilidad de un nuevo show televisivo.

De acuerdo con Deadline, David Chase, creador de The Sopranos, está en pláticas con los estudios para realizar una nueva serie precuela. El plan suena con fuerza tomando en cuenta que en septiembre pasado, el propio Chase había dicho a ese mismo medio que tenía ganas de armar otra película al estilo de The Many Saints of Newark… pero parece que el proyecto tomaría rumbo directo a la pantalla chica y los servicios de streaming.

La idea se refuerza gracias a las declaraciones de Ann Sarnoff, directora ejecutiva de estudios y networks de Warner Media. “Estamos hablando con David sobre una nueva serie relacionada con The Sopranos en HBO Max”, mencionó Sarnoff a Deadline.

¿El proyecto está concretado?

Hay que mencionar algo importante: todavía no se ha hecho oficial si este nuevo proyecto será una película más al estilo de The Many Saints of Newark o si será como una serie. Digamos que la moneda está en el aire y la decisión no está tomada al 100 por ciento y de acuerdo con Deadline, la idea de un show en servicios de streaming está tomando fuerza.

Pero de entrada, es prácticamente un hecho que habrá un nuevo contenido relacionado a The Sopranos pues David Chase recientemente firmó un contrato de cinco años para colaborar con Warner Media, con lo que estará desarrollando y produciendo contenidos específicos para cine y televisión en HBO, HBO Max y Warner Bros Pictures.

Eso sí, el propio Chase ha puesto sobre la mesa una condición, mencionando que se reintegraría al mundo de Tony Soprano solo si le dan chance de escribir el guión de la nueva entrega junto a su colaborador Terry Winter. Este último fue con quien escribió la mayoría de los capítulos de la serie original. ¡Ah! Y aquí cabe un detalle más… de acuerdo Chase, esta nueva entrega se ubicaría en una línea temporada entre The Many Saints of Newark y The Sopranos. Suena interesante, ¿no?