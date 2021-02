Te decimos cómo ver gratis ‘The Trial Of The Chicago 7’ de Netflix

Desde que el coronavirus nos obligó a encerrarnos en nuestra casa, los servicios de streaming se han puesto las pilas para traernos un montón de opciones para entretenernos. Netflix salió al quite en este aspecto, pues a lo largo de todo este tiempo ha puesto en su plataforma grandes series y películas con las que hemos matado un buen rato el ocio, y sin duda una de las producciones más importantes que lanzaron fue The Trial of the Chicago 7.

Como recordarán, esta cinta de Aaron Sorkin se estrenó en octubre de 2020 y desde entonces recibió muchas críticas positivas. Además de la dirección, también le echaron flores porque contó con un verdadero elenco de lujo encabezado por Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Yahya Abdul-Mateen II, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Jeremy Strong y muchos más, aunque la historia también es sumamente interesante.

‘The Trial of the Chicago 7’ estará gratis en internet

The Trial of the Chicago 7 se basa en los acontecimientos reales de 1968, después de que un grupo de manifestantes contra la guerra de Vietnam que planeaban protestar contra la Convención Nacional Demócrata en Chicago fueran acusados de incitar a los disturbios. La película logró llamar de miles de personas en todo el mundo y no por nada, logró ganar cinco nominaciones en los Golden Globes 2021.

Sin embargo, y más allá de la ficción, este acontecimiento es muy importante para los estadounidenses, pues cambió el curso de la libertad de expresión. Es por eso que en el aniversario número 51 del veredicto del juicio en el que se centra esta historia, Netflix decidió hacer algo muy especial. De acuerdo con Deadline, el gigante del streaming anunció con bombo y platillo que cualquiera que quiera podrá ver la cinta completamente gratis.

¿Cómo le hago para ver la película?

Sí, así como lo leyeron, no necesitas tener una cuenta activa en el servicio de streaming para poder disfrutar de The Trial of the Chicago 7. La cosa será muy sencilla, a partir del viernes 19 de febrero a las 2 de la madrugada hora del centro de México en el canal de YouTube de Netflix, cualquiera que así lo desee tendrá chance de ver completita la película. Pero lo más importante de todo es que pueden chutársela las veces que quieran.

Aunque esto suena increíble, debemos decirles que no se quedará ahí para siempre. Lo decimos porque solamente estará disponible en la plataforma de videos 48 horas, así que tienen hasta antes de la 1:59 de la madrugada del domingo 21 de febrero para checarla. Y si no tienen idea de qué va esta historia, a continuación les dejamos un video especial que grabó el elenco de la película: