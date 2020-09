‘The Walking Dead’ anuncia la fecha de su última temporada… y un nuevo spin-off

Todo comenzó la noche del 31 de octubre de 2010. AMC presentó el primer episodio de la primera temporada de The Walking Dead, la serie basada en el exitoso cómics de Robert Kirkman sobre el apocalipsis zombie. Al centro de la historia estaba Rick Grimes, un policía que se convierte en el líder de un grupo de sobrevivientes que atraviesa en el país con una promesa incierta de encontrar un lugar para reconstruir la sociedad.

En el camino no sólo ha de encontrase con miles de zombies, algunos conocidos suyos. Sino que la peor amenaza son los otros humanos, el resto de los sobrevivientes: todos y cada uno de ellos y ellas, quieren tomar el poder para imponerse, no para reconstruirse. Por lo tanto, Grimes se enfrenta a lo peor de sí mismo, y que muchas veces, sino es que la mayoría, se encuentra en él.

The Walking Dead llega a su final

Hace 10 años The Walking Dead se convirtió en todo un fenómeno de la televisión que compartía un espacio con otra de las series más exitosas de la época, Breaking Bad. El mismo nivel de rating y aceptación, quizá lo tuvo durante las primeras seis temporadas; sin embargo, cuando las historias se empiezan a repetir y los personajes dejan de evolucionar, ocurre que el público se desapega poco a poco.

En las últimas temporadas, los niveles de audiencia si bien no han sido terribles, han bajado respecto de las entregas anteriores. Las cosas dieron un giro de 180 grados, cero positivo, cuando el actor Andrew Lincoln, Rick Grimes, salió de la serie seguido de personajes como Carl y Maggie (esta última regresó). Si bien el actor Norman Reedus (Daryl Dixon) tomó la batuta, ya se había perdido un número considerable de espectadores.

Y por eso, de cierto modo no nos sorprende que The Walking Dead haya anunciado que llega a su fin en la temporada 11 de la serie, la cual se transmitirá a finales de 2022. De acuerdo con EW, esta última entrega tendrá 24 episodios. El episodio final de la décima temporada se presentará el 4 de octubre, pues se retrasó su producción por la pandemia.

Ver en YouTube

Daryl y Carol, los nuevos protagonistas

The Walking Dead fue tan popular, que se escribió un primer spin-off bajo el nombre Fear the Walking Dead que estrenará su sexta temporada a mediados de octubre. Este mismo mes se estrenará la tercera producción de este universo The Walking Dead: World Beyond. Y estas sin olvidar que hace ya un tiempo, junto a la salida de Andrew Lincoln se anunció una saga fílmica protagonizada por este actor para darle continuidad.

Y ahora, junto con el anuncio de que se termina The Walking Dead en 2022 y con la temporada 11, también llega la noticia de que habrá un tercer spin-off protagonizado, ni más ni menos, que por Daryl Dixon y Carol Peletier. Ambos personajes, a lo largo de las temporadas, se volvieron grandes amigos y confidentes, e incluso los fans pidieron que existiera la posibilidad de un romance.

Esto sólo se traduce en que su relación daba para mucho más que ser los personajes secundarios más importantes. Esta serie debutará en 2023 en AMC. Los productores y creadores de esta próxima producción, dieron luz verde a otro proyecto titulado Tales of the Walking Dead que a diferencia de todas las demás, no tendrá continuidad entre episodios. Es decir, se trata de una antología donde veremos por episodio a uno que otro personaje conocido, y nuevos nombres y rostros.

¿La conclusión? Ya decidieron que era el fin de The Walking Dead, pero de ninguna manera del universo alrededor de este. A ver qué tal les va…