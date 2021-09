Los buenos tiempos: Aquí el antes y después de los protagonistas de ‘The Walking Dead’

La historia de la industria del entretenimiento no se entendería de la misma manera sin The Walking Dead. Parece que fue ayer cuando la serie basada en los cómics de Robert Kirkman hacia su aparición en la pantalla chica, pero lo cierto es que ha pasado más de una década desde su estreno, registrado el 31 de octubre de 2010 (sí, en pleno Halloween. Ocasión inmejorable).

Ahora, el show se prepara para entregar su onceava temporada en 2022 con un formato que amplio de episodios. Y con este mega evento, nos despedimos de uno de los programas más emblemáticos jamás vistos dentro del terreno del horror post-apocalíptico -si no es el que más-. Eso sí, justo como lo informó Deadline en 2020, ya se tiene en la mira un spin-off centrado en Daryl Dixon y Carol Peletier.

Pero bueno… como sea, nos entró un poquito de nostalgia pensar en el final de la aclamada serie de la AMC. Así que, para recordar un poco lo buenos tiempos, echaremos un vistazo al antes y después de algunos de los icónicos personajes de la serie. ¿Están listos?

Rick Grimes/Andrew Lincoln

Algunos tendrán sus dudas, pero no podemos negar que Rick Grimes era le rostro definitivo de The Walking Dead. Y en ese sentido, no podemos pasar por alto esta dualidad en la que lo podíamos percibir como un buen sujeto, también perturbado por su entorno y constantemente dejando ver su peor lado con tal de proteger a los suyos.

Como sea, el icónico sheriff nos dejó un hueco en el corazón cuando terminó su participación en la serie en la novena temporada. Peeero eso no quiere decir que su historia dentro de la franquicia haya finalizado. Se sabe que Andrew Lincoln volverá para grabar algunas películas centradas en su personaje. El universo de TWD no ha terminado para él en definitiva.

Shane Walsh/Jon Bernthal

Nuestra relación de amor-odio con Shane no va a pasar de moda. Y es que saber que era el mejor amigo de Rick, pero a la vez amante de su esposa Lori mientras este último estaba en coma, no fue algo muy agradable de su parte. Eso sí, aunque relativamente su permanencia en la serie no fue mucha, claro que sin su presencia no se hubiera entendido la parte dramática del show. Despiadado, pero interesante personaje.

Jon Bernthal, en ese sentido, es uno de los actores salidos de la serie que más éxito ha cosechado en los últimos años, con apariciones en películas como El lobo de Wall Street, Sicario, Baby Driver, Widows, Ford v.Ferrarri y The Many Saints of Newark como sus proyectos más recordados.

Glenn Rhee/Steven Yeun

Uno de los personajes más queridos, nadie lo va a negar. Glenn Rhee pasó de ser algo así como un ‘don nadie’ a ser uno de los personajes que más heroísmo desbordaba en la pantalla. Nunca vamos a olvidar la ayuda que este humilde repartido de pizza le ofreció a Rick y a todos aquellos que querían escapar de ‘los caminantes’… y bueno, mucho menos olvidaremos su trágico final a manos de Negan.

Lejos de The Walking Dead, a Steven Yeun no le ha ido nada mal en su carrera. Tanto en el cine como la televisión, ha tenido un montón de papeles interesantes, con proyectos como la aclamada película Minari y prestando su voz para la también aplaudida serie animada Invincible como el personaje principal. Y eso, es solo un poco de lo que ha logrado.

Carol Peletier/Melissa McBride

Pocos personajes en la historia de la televisión logran crecer de un papel recurrente a un protagónico como lo hizo Melissa McBride con Carol Peletier. Y es que ella nos ha regalado algunos de los momentos más icónicos de The Walking Dead por mucho. Un día la podemos amar, entender su dolor o hasta nos puede inspirar amor (como cuando se le nota en su faceta cursi con Daryl) o de plano, la podemos odiar, como cuando se alía con Negan.

Honestamente, no podemos decir que Melissa McBride ha tenido una de las carreras más ricas en la industria (ya que mucho tiempo se desempeñó más como directora de casting o como actriz de reparto en pequeños papeles). Sin embargo, su participación en TWD la encumbra como una infaltable de la lista y además, como comentamos antes, ella protagonizará una serie spin-off de la franquicia junto a Norman Reedus en sus respectivos personajes.

Daryl Dixon/ Norman Reedus

Lo tenemos que decir: Daryl Dixon debe estar al menos, en el top 3 de personajes más icónicos de The Walking Dead, sobre todo cuando se hizo protagonista total a partir de la segunda temporada. Uno de los más rudos, antipáticos y complicados roles de la serie por mucho, aunque con el tiempo deja ver cierta nobleza y buenos sentimientos (aunque no seguido, eso sí).

Si algo podemos asegurar, es que la carrera de Norman Reedus siempre estará marcada por este emblemático personaje que se ha convertido en uno de los más reconocidos de, al menos, la última década. No por nada protagonizará el spin-off antes mencionado con Melissa McBride que llega en 2023, tras el final de TWD.

Lori Grimes/ Sarah Wayne Callies

Como mencionamos antes, The Walking Dead no es solo una serie plagada de acción frenética y horror de primer nivel; también hay espacio para momentos dramáticos intensos. Y mucha de esa parte no hubiera funcionado sin Lori. La esposa de Rick y eventual amante de Shane, siempre veló por el bienestar de su bebé.

Pero quizá, su aporte más significativo en la serie es que nos dio uno de los momentos más trágicos cuando muere en pleno parto gracias a que su propio hijo, Carl, decide ponerle una bala en la cabeza en la tercera temporada. Después de la serie, Sarah Wayne Callies ha tenido varios papeles protagónicos en series como Unspeakable, Council of Dads y The Long Road Home.

Carl Grimes/ Chandler Riggs

Por supuesto, el más cambiado de nuestros personajes en este listado (compuesto en su mayoría por aquellos que aparecieron en las primeras temporadas) debe ser el pequeño Carl Grimes. Y no lo decimos solo por el hecho de que pasó de ser un niño a un adolescente; también por el hecho de que lo vimos tomar decisiones complicadísimas en como matar a su propia madre por el bien de todos o por intentar él mismo matar a Negan.

Desde luego, la parte más trágica que nos regaló fue cuando, sin pensarlo mucho, se suicida para evitar convertirse en un zombie. Como que nos hubiera gustado ver más a Chandler Riggs en el papel o aunque sea, teniendo algunas apariciones más estelares. ¿No creen? Lejo de TWD, el joven actor no ha tenido grandes apariciones, pero se le puede ver haciendo un buen trabajo en la serie A Million Little Things.

Maggie Greene/ Lauren Cohan

Una de las parejas que más amamos dentro de este escenario post-apocalíptico llamado The Walking Dead, sin duda fue el de Maggie y Glenn. Por eso nos dolió tanto que ella perdiera a su amado a manos del ya mencionado y despiadado Negan (y seguro que varios no entendieron por qué se apiadó de él cuando tuvo la oportunidad de hacerlo trizas).

Como sea, el arco argumental que de Maggie la ha convertido en uno de los personajes a seguir hacia el final de la serie. ¿Qué le deparará el destino? Habrá que estar bien atentos a lo que se venga y ver si logra, en una de esas, vengar la muerte de su querido Glenn.

Dale Hovarth/Jeffrey DeMunn

Le hacemos un espacio especial al siempre afectuoso pero directo Dale porque, aunque solo apareció por dos temporadas, él ser algo así como el patriarca del grupo de Rick y compañía. Podríamos decir incluso que se trataba de uno de los personajes más nobles de la serie y su muerte (una extraña eutanasia) a manos de Daryl nos puso bastante sad a todos. ¡Te extrañamos Dale!

NOTA: Para este listado, solo tomamos a algunos de los personajes que aparecieron desde las primeras temporadas que se mantuvieron (o se han mantenido) hasta las más recientes. Por ello, otros de aparición más reciente como Negan no han fueron incluidos.