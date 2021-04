Ahora sí: La última temporada de ‘The Walking Dead’ ya tiene fecha de estreno

Sin duda, The Walking Dead se convirtió en uno de los fenómenos más importantes en la historia de la televisión. Desde su estreno en 2010, han sorprendido a millones de personas de todo el mundo con un montón de personajes que ahora forman parte de la cultura popular, pero lo más importante es que después de tanto tiempo –y hasta un spin-off de la serie–, todo terminará más pronto de lo que se imaginan.

Como recordarán y aunque no lo crean, desde 2019 comenzó a transmitirse a través de AMC la temporada número 10. A pesar de que para todo el mundo, esta producción debió finalizar hace un buen rato –porque muchos de los personajes principales ya no están–, continuan ampliando este enorme universo de apocalipsis zombie; sin embargo, todo en algún momento debe de concluir y por supuesto que esta historia no es la excepción.

Poco a poco, ‘The Walking Dead’ llega a su fin

Resulta que el pasado domingo 4 de abril, se emitió el último episodio de la décima temporada de The Walking Dead. Aunque los fans estaban intentando procesar todo lo que había pasado, no les dieron tiempo ni de respirar, porque después de los créditos apareció un misterioso teaser que daba ciertos detalles sobre la entrega final de esta serie y sobre todo, en este pequeño vistazo confirmaban la fecha oficial de estreno.

Para que se den una idea del enorme cierre que tendrá, la onceava temporada contará con 24 episodios, que irán estrenando en tandas de 8 capítulos. De esta manera, intentarán cerrar todas las subtramas que hay alrededor de la historia principal y también tendremos chance de conocer a nuevos personajes que se integrarán a la producción. La última entrega de esta serie la podremos ver a partir del 22 de agosto de 2021 y concluirá hasta 2022.

La onceava temporada no será lo último que veremos de esta serie

De acuerdo con distintos medios, sobre la última temporada de The Walking Dead, la showrunner y productora ejecutiva, Angela Kang mencionó que esta entrega será épica y tendrá un cierre espectacular: “Habrá mucho en juego – veremos más zombies, toneladas de acción, historias nuevas e intrigantes, ubicaciones nunca antes vistas y nuestros grupos juntos en una comunidad por primera vez, tratando de reconstruir lo que los Susurradores les quitaron”.

A pesar de que terminará la serie, por supuesto que seguiremos viendo este mundo de zombies en la televisión. Para empezar, AMC le dio luz verde a un spin-off que protagonizarán Daryl Dixon y Carol Peletier, que probablemente se estrene hasta 2021, aunque también por ahí hay otra producción llamada Tales of the Walking Dead, que será “una antología con episodios individuales o tramas de episodios centrados en personajes nuevos o existentes.