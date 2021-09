¡Checa el emocionante y épico teaser tráiler de 'The Wheel of Time'!

El cierre de año nos va a traer grandes sorpresas en el mercado del streaming y ahí, Amazon Prime Video se la va a jugar con una serie que luce prometedora. The Wheel of Time llegará al catálogo de dicho servicio en un par de meses más, pero desde este momento ya podemos echarle emoción a la espera.

Para ir calentando motores y toda la cosa, este jueves se liberó el primer teaser tráiler de esta entrega que protagonizará Rosamund Pike, con una vibrante trama llena de fantasía y misticismo que seguro dejará a más de uno bien picado y al borde del asiento.

Liberan el primer adelanto de ‘The Wheel of Time’

Después de bastante tiempo y con la expectativa bastante alta, por fin tenemos un vistazo certero de lo que nos espera con The Wheel of Time. Esta es la nueva serie con la que Amazon Prime Video, basándose en la popular saga literaria del mismo nombre escritas por Robert Jordan, explora un universo tan fantástico como tenebroso que se encuentra al borde del caos total.

Aquí, Rosamund Pike interpreta a Moiraine, la líder de una organización de mujeres conocida como Aes Sedai. En este mundo de fantasía, solo un grupo selecto de mujeres puede acceder a la magia, por lo que ellas supervisan todos los asuntos relacionados con la hechicería y otros asunto similares.

En un momento determinado de la historia, el universo se ve amenazado por una entidad maligna y legendaria conocida como “El Oscuro”. Así, Moiraine emprende un viaje con varios jóvenes, tanto hombres como mujeres, con la firme creencia de que una de las chicas cumplirá con la profecía del Dragón Renacido, un ser cuyo poder puede salvar al mundo o bien, destruirlo.

En el nuevo adelanto liberado por Prime Video, se nos muestra a la protagonista llegando a un pequeño poblado donde reclutará al grupo que la acompañará en la travesía, al tiempo que se enfrentarán a todo tipo de guerreros, ejércitos, seres sobrenaturales y más. Pero eso sí, la misión está clara: “protegeremos al mundo”, dice el personaje de Pike.

¿Y cuándo se estrena la serie?

The Wheel of Time se estrenará en el servicio de Amazon Prime Video con sus primeros tres episodios el próximo 19 de noviembre y partir de entonces, estrenará un nuevo capítulo cada semana, hasta el 24 de diciembre. Tal como indica The Hollywood Reporter, la plataforma de streaming y Sony (el otro estudio involucrado) ya han confirmado que habrá una segunda temporada. Por lo mientras, acá les dejamos el emocionante primer teaser tráiler: