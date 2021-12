Checa el espectacular primer tráiler de ‘The Witcher: Blood Origin’

Puede que el 2021 se nos esté terminando, pero al parecer cerraremos el año con noticias bastante emocionantes. Como recordarán, a lo largo de todos estos meses, Netflix nos ha presentado un montón de series y películas que nos dejaron con el ojo cuadrado, aunque todo indica que en 2022 continuarán sorprendiéndonos con historias para maratonear como si no hubiera un mañana. Y sin duda una de ellas es The Witcher: Blood Origin.

No podemos negar que la primera temporada de esta producción protagonizada por Henry Cavill y basada en la serie de libros del autor Andrzej Sapkowski fue todo un éxito. Desde su estreno en 2019 logró cautivar a la audiencia que buscaba una nueva trama fantástica y épica, pero mientras grababan la siguiente parte de esta serie, la plataforma se puso a trabajar en distintos proyectos derivados de este enorme universo que da para muchas cosas.

Por fin tenemos un avance de ‘The Witcher: Blood Origin’

Uno de ellos es The Witcher: Blood Origin, y para los que no saben de qué va todo esto, ahí les va una breve explicación. Este es un spin-off derivado de la historia de Geralt de Rivia en el que viajaremos 12 mil años antes de los acontecimientos de The Witcher para ver cómo era el mundo cuando era dominado por elfos y que, eventualmente, daría paso a la famosa Conjunción de las Esferas (cuando los mundos de estas criaturas, hombres y monstruos se fusionaron).

Luego de un montón de rumores y expectativa, Netflix por fin liberó el primer vistazo de esta producción y simplemente podemos decirles que se ve espectacular. En este avance conocemos a Scían, una elfa guerrera interpretada por Michelle Yeoh que será la protagonista de esta trama y que a juzgar por lo poco que nos mostraron, será fundamental para los acontecimientos ya que está en la búsqueda de una legendaria espada que le cambiará la vida.

Sin embargo, además de ella conoceremos las profundas historias de otros personajes. Tal es el caso de Éile (Sophia Brown), una guerrera que abandonó su clan y su posición como guardiana de la reina para seguir su talento; por ahí también tenemos a Fjall (Laurence O’Fuarain), un personaje que juró proteger a un rey y tras la muerte de un ser querido, inicia una venganza con la que también quiere redimirse. Pa’ pronto, habrá bastante drama y profundidad.

The Witcher: Blood Origin llegará al catálogo de Netflix en 2022, aunque por el momento no han confirmado la fecha exacta de estreno. Pero mientras esperamos a que nos digan cuándo veremos esta primera temporada, a continuación les dejamos el teaser tráiler completito: