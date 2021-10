Simplemente épico: Netflix libera el tráiler oficial de la segunda temporada de ‘The Witcher’

Parece que Netflix cerrará con todo este 2021. Desde que arrancó el año, la plataforma nos dejó muy claro que tenía las intenciones de llevar sus originales al siguiente nivel, tanto así que confirmaron que prácticamente cada semana tendríamos una nueva serie o película en su catálogo. Sin embargo, además de conocer historias refrescantes, también nos emociona saber que estarán de vuelta algunas producciones que nos dejaron al filo del sillón, como el caso de The Witcher.

En 2020, el gigante del streaming nos mostró la adaptación televisiva de este icónico videojuego, con el mismísimo Henry Cavill como Geralt De Riva. Para sorpresa de todos, miles de personas en todo el mundo se clavaron viendo la serie, convirtiéndola en un verdadero éxito. Es por eso que desde entonces, comenzaron a planear la siguiente parte, que además de continuar con la aventura de este hechicero/guerrero, promete ser más épica y espectacular que la anterior.

Por fin tenemos el tráiler oficial de la segunda temporada de ‘The Witcher’

Después de mostrar un teaser, confirmar la fecha de estreno y mostrarnos un vistazo de la segunda temporada de The Witcher en el evento Tudum (que por cierto, POR ACÁ pueden checarlo), Netflix nos acaba de sorprender estrenando el tráiler oficial de esta entrega y podemos decirles que los dejará con el ojo cuadrado, pero vamos por partes. Si bien no nos enseñaron muchas de las cosas que veremos, nos dieron una probadita y eso es más que suficiente para nosotros.

En este adelanto podemos ver el largo y complicado camino que tendrán que enfrentar Geralt de Riva y la princesa Cirilla con tal de ponerla a salvo. Como es de esperarse, las cosas no serán nada sencillas para este par, ya que a su alrededor habrá un montón de enemigos. Pero no todo será tan malo para ellos, pues al menos por lo que nos muestran en estas imágenes nos dejan muy claro que contarán con algunos aliados que los ayudarán en esta peligrosa misión.

Esta nueva entrega promete ser más espectacular y épica

Si bien, todavía no han revelado más detalles sobre la trama de esta temporada, es evidente que las peleas medievales, las criaturas míticas y escenarios épicos no nos faltarán. Además del regreso de Henry Cavill y Freya Allan para interpretar a sus respectivos papeles, también tenemos de vuelta a Anya Chalotra como Yennefer y hasta personajes nuevos. Sin duda, el gigante del streaming está apostando todas sus fichas para esta aventura épica y la verdad es que ya queremos ver los nuevos episodios.

Recuerden que la segunda temporada de The Witcher llegará al catálogo de contenidos originales de Netflix el próximo 17 de diciembre. Así que ya lo saben, si ustedes todavía no la han visto o no tienen tan presente lo que sucedió en la entrega pasada, aún están a tiempo de reventarse un maratón con todos los episodios. Pero mientras tanto y para que se emocionen como nosotros, a continuación les dejamos el tráiler oficial de esta serie que se ve que será espectacular: