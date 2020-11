¿Los ‘Asgardianos de la Galaxia’? Chris Pratt se unirá al elenco de ‘Thor: Love & Thunder’

Desde que Avengers: Endgame llegó por fin a las salas de cine en 2019, mucho se ha especulado sobre lo que sigue para el universo cinematográfico de Marvel. Varios cabos quedaron sueltos y desgraciadamente, con la pandemia encima, algunas producciones se retrasaron. Con todo y eso, las sorpresas siguen saliendo a la luz, ahora con la franquicio de Thor.

Si recuerdas bien la culminación de la pelea contra Thanos, sabrás que Thor dejó New Asgard en manos de Valkyrie para, aparentemente, unirse a los Star Lord y los demás guardianes. Sin embargo, no sabemos aún cómo se enganchará este final con Love & Thunder, la cuarta película del Dios del Trueno, aunque sí sabemos que Chris Pratt forma parte del elenco de la misma.

Chris Pratt se une a ‘Thor: Love & Thunder’

La relación entre Thor y Star Lord no ha sido la más amigable dentro del universo cinematográfico de Marvel, aunque si una de las más cómicas. Sin duda, su diálogo a bordo de la nave Milano para ver quien era más ‘rudo’ fue uno de los momentos más divertidos de Infinity War. Luego, cuando se volvieron a ver las caras al final de Engdame, sostuvieron otra plática llena de tensión y risas con la que -podríamos decir- abrió paso a una mancuerna de personajes que Marvel Studios seguirá utilizando.

Y parece que así será. De acuerdo con lo que reveló recientemente The Hollywood Reporter, Chris Pratt (interprete de Peter Quill/Star Lord) está confirmado para aparecer como parte del elenco en Thor: Love & Thunder. No se sabe con certeza si tendrá un papel sustancial como lo tuvo Hulk en Ragnarok o si será una aparición fugaz; lo que es cierto es que tendremos una nueva aparición conjunta del asgardiano y el líder de los Guardianes cuando la película llegue a cines en 2022.

¿Habrá más Guardianes junto al Dios del Trueno?

El universo cinematográfico de Marvel siempre nos deja con la expectativa sobre los personajes que irrumpirán en alguna otra franquicia. En ese sentido, Thor es uno de los personajes que más aparición hace por doquier y parece que se podría incorporar junto a los miembros de The Guardian of the Galaxy.

De acuerdo con declaraciones hechas por Vin Diesel -la voz de Groot- y recogidas por ComicBook, el director James Gunn le habría confesado que Marvel Studios tiene contemplado hacer más estrecha la relación entre los Guardianes y el Dios de Trueno. “[James Gunn] me habló de que Thor incorporará a algunos Guardianes de la Galaxia… Eso será muy interesante, nadie lo sabe, tal vez no debería haber dicho nada”, remató Vin.