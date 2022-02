¡LEGO presentó el set del martillo del Thor para que te conviertas en el Dios del Trueno!

Ok, quizá a muchos nos impactó cuando apareció la hacha Stormbreaker en Avengers: Infinity War, pero no cabe duda que el arma más recordada e icónica de Thor es su martillo. Y ahora, es gracias a LEGO que lo podrán agregar a su colección, fans de Marvel de hueso colorado.

La compañía acaba de presentar el set para que armen el poderoso Mjölnir con el que hemos visto al asgardiano combatir a todo tipo de enemigos. Agárrense porque esta entrega está más que lista y la podrán adquirir a partir de marzo próximo. Acá les contamos todo el detalle.

LEGO nos traerá el set para armar el martillo de Thor

Llegó el momento de demostrar si son dignos o no con este tremendo set que LEGO trae para los meros meros fanáticos del universo cinematográfico de Marvel y sobre todo, de Thor. ¿Quieren sentirse como el Dios del Trueno? Entonces, chequen la fascinante entrega que la compañía tiene para ustedes.

Para comenzar febrero con todo, la famosa marca de los bloques de construcción presentó su ensamble con el que armaremos y levantaremos el Mjölnir como si fuéramos el mismísimo hijo de Odín (o el Capitán América si lo prefieren). Se trata de un set de 979 piezas en total que una vez construido, mide casi 50 centímetros de alto.

¡Ah! Y por supuesto, eso no es lo único genial que este set de LEGO contiene. El martillo incluye una abertura secreta para que guardes los demás accesorios que vienen incluidos. Las piezas extra que tendrás con esta entrega son una mini figura de Thor y algunos de los artefactos de la bóveda de Odín que aparecen en las películas: un guantelete del infinito, el teseracto y el fuego del que regresó a la vida a Surtur en Ragnarok.

Ahora sí, si se quieren comprar esta joyita, ahí va el dato. Desde este momento, ya pueden ir reservando el Mjölnir de LEGO en la tienda en línea con un costo de $2599.00 pesos mexicanos. La figura estará disponible en tiendas físicas a partir del 1 de marzo próximo.

¿Cuándo se estrena la próxima película de Thor?

Thor: Love and Thunder se estrenará el próximo 8 de julio, esto luego de que su fecha original -6 de mayo- se moviera en un movimiento de Disney mediante el que menearon un montón de estrenos, incluidos Black Panther: Wakanda Forever y Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Todo el dato POR ACÁ.

A continuación, te dejamos todo el calendario de estrenos cinematográficos del 2022 para que no te pierdas ningún lanzamiento. ¿Cuál es el que esperas con más emoción?