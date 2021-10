TIFF 2021: ¿Cuáles son las películas que podrían triunfar en la temporada de premios de 2022?

Por: Arturo Aguilar

A su regreso con un formato híbrido después de una edición 100 por ciento digital (en 2020), el Festival Internacional de Cine de Toronto o el TIFF, nos puso en ruta hacia la temporada de premios de cine de cada año al presentar muchos de los estrenos más esperados para los próximos meses.

Y aunque eso es lo que nos tiene aquí, hemos de decirles que también cumplió su labor como un resumen de lo más destacado de otros festivales que se han celebrado a lo largo del año como Sundance, Berlín, Cannes y Venecia; dando paso a su vez a más títulos que llegarán a circuitos culturales en lo que resta del año.

Las o los interesados ya pueden ir armando una lista de las películas que llegarán (sino es que ya están disponibles) a cartelera o plataformas de streaming. ¿Por qué? Porque lo más probable es que los títulos que conforman la siguiente lista, lleven parte de la conversación sobre la temporada de premios, incluidos los premios Oscar de 2022. (AQUÍ les dejamos algunas que también podrían aparecer).

Belfast

La ganadora del premio del público del Festival de Cine de Toronto suele ser cada año una protagonista de la temporada de premios, y en un importante porcentaje, un filme que acaba recibiendo nominaciones al Oscar a Mejor Película. Se trata de un buen termómetro de popularidad con el público: mezcla entre arte y entretenimiento, entre lo comercial y lo artístico. Este año el reconocimiento fue para Belfast del también actor Kenneth Branagh.

Una película semiautobiográfica que narra la vida de una familia de clase trabajadora qie se centra en la infancia de su pequeño hijo durante el tumulto de finales de la década de 1960 en la capital de Irlanda del Norte. Belfast está protagonizada por Jamie Dornan y Caitríona Balfe junto a la majestuosa Judi Dench.

The Power of the Dog

La reconocida cineasta neozelandesa, Jane Campion, está de regreso con una fuerte candidata a muchas nominaciones gracias al western titulado The Power of the Dog, filme protagonizado por Benedict Cumberbatch. En la película, Cumberbatch interpreta a un autoritario y carismático vaquero de Montana quien reacciona con crueldad cuando su hermano (Jesse Plemons) lleva a casa a su nueva esposa (Kirsten Dunst) y a su hijo (Kodi Smit-McPhee).

Sutil y poderosa a la vez, esta película se perfila como una de las más interesantes propuestas de los siguientes meses en uno de los mejores trabajados del mismo Cumberbatch y Dunst. Además, se trata de una producción de Netflix que en los próximos meses formará parte de su catálogo de originales.

Benediction

Benediction de Terence Davies fue otra de los películas más comentadas del TIFF. Una oda melancólica y reflexiva a Siegfried Sassoon, poeta gay de la Primera Guerra Mundial. Para esta cinta, en la primera etapa, el protagonista es interpretado por Jack Lowden y, en sus últimos años, por Peter Capaldi.

La película se pasea entre las mal vistas asociaciones de la juventud de Sassoon y la posterior aceptación (más forzadamente que por convicción propia) del soldado pacifista a una vida convencional de matrimonio, hijos y conversión al catolicismo.

The Eyes of Tammy Faye

Las críticas positivas a Jessica Chastain como Tammy Faye Bakker, la sufrida esposa del televangelista Jim Bakker (Andrew Garfield), deberían llevarla a la carrera de Mejor Actriz. Esto lo decimos siguiendo otros recorridos que películas con críticas mixtas como Judy le dieron a sus protagonistas, en este caso, a Renée Zellweger.

La mezcla de comedia y tragedia en la interpretación de Chastain en esta cinta dirigida por Michael Showalter, son en buena medida lo que sostiene y rescata el filme.

One Second

Lo último del director chino Zhang Yimou (Hero, La casa de las dagas voladoras, Sorgo Rojo) es parte de las películas filmadas prepandemia y que se han visto obligadas a esperar para llegar a cines. One Second es la historia de un hombre que escapa de una prisión durante la Revolución Cultural en China para asistir a una función de cine con el único fin de ver a su hija (ella aperece en el news reel previo).

Se trata de una mezcla entre una carta de amor al cine (ideológica y propagandística, tanto social y emocional) y un sensible y profundo retrato humano. Yimou entrega una obra de enorme calidad cercana a sus obras de los 80 y 90 como El camino a casa o Ni uno menos.

Originalmente, One Second estaba programada para estrenarse en el Festival de Cine de Berlín en febrero de 2019, pero se retiró de la Selección tan solo unos días antes de su estreno. ¿La razón? “Problemas técnicos”, un eufemismo regularmente utilizado respecto a filmes chinos que han llamado la atención de la Junta de Censura del gobierno.

Drive My Car

En los terrenos de la intensa y atractiva intelectualidad, Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi sortea 180 minutos con buena mano, en buena medida gracias a su desenlace y a la dinámica que permite que sus personajes desarrollen interacciones entre sí, conectando y separándose, hasta que llegamos a ese final.

En el fondo, como varios han descrito, se trata de una conversación entre tres artistas: Hamaguchi, el escritor Haruki Murakami y Anton Chekhov, en una historia que nos invita a reflexionar sobre el arte de la colaboración. Pero también sobre cómo las relaciones no se tratan sobre descifrar lo que existe en el corazón de otra persona, sino descubrir lo que hay genuinamente en el propio.

Más títulos del TIFF 2021

The Guilty

Antoine Fuqua ha construido una parte de su estilo como director con películas como Training Day, Southpaw o The Equalizer. De nuevo con Jake Gyllenhaal en el protagónico, The Guilty trata la historia de un oficial de policía venido a menos que atiende llamadas de emergencia al 911.

Una de ellas, sobre un secuestro, lo pone en movimiento para tratar de demostrar que sí es un héroe. La acción a través de las llamadas telefónicas es un concepto ya visto, si bien en este caso divertido y bien ejecutado, no es nada partcularmente destacado en el género policial. Se trata de una adaptación de una película danesa de 2017. Ya está disponible en Netflix.

Silent Night

Un melodrama que intenta acercarse a terrenos oscuros y apocalípticos (hacia la zona de filmes como Melancholia) y que atrapa y se desarrolla a buen paso con su buena dosis de sorpresas y giros. La premisa es sencilla y provocadora: Nell, Simon y su hijo Art, están listos para recibir en su casa a algunos amigos y familiares en lo que promete ser la reunión navideña perfecta.

Excepto por un detalle: todos saben que están a punto de morir. Silent Night es protagonizada por Annabelle Wallis, Matthew Goode y Keira Knightley.

Colin In Black and White

Ava DuVernay produce esta mini serie que pronto llegará a Netflix y que mezcla ficción con una narración documental reflexiva a cuadro del propio Colin Kaepernick, el icónico jugador de la NFL.

Los episodios van mostrando la historia de vida de Kaepernick en paralelo a una conversación de carácter social sobre prejuicios, racismo y dinámicas sociales negativas o viciadas aún en práctica en Estados Unidos.

Le Bal des Folles/El Baile de las Locas

La actriz Melanie Laurent regresa detrás de las cámaras para presentar la historia de una paciente y una enfermera, quienes se preparan para asistir a un famoso baile en una clínica neurológica en el siglo XIX en Francia.

Se trataba de una clínica a la que recluían a mujeres cuyas personalidades, intereses y deseos, desafiaban las convenciones sociales del momento y bajo un pretexto clínico. Y este es el tema de fondo que pone en la mesa y explora esta directora francesa con esta película que ya está disponible en Amazon Prime Video.