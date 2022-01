¿Fue a propósito? Tiktoker encuentra un extraño “error” en ‘Don’t Look Up’ que nadie notó

Sin duda, Don’t Look Up fue una de las películas que cerró con todo el 2021. Desde que supimos que Netflix tenía en puerta este proyecto, pintaba para ser una cinta espectacular, pues además de contar con la dirección del increíble Adam McKay, tuvo un elenco de lujo encabezado por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Ron Perlman y muchos más.

A pesar de que la historia y las actuaciones son espectaculares, la película generó un montón de opiniones. Por un lado están los que apoyan la visión apocalíptica de McKay en una trama que a pesar de ser una evidente sátira, no está muy lejos de lo que vivimos; pero también están los que de plano no les gustó para nada lo que mostró en esta cinta. Aunque eso sí, hay cierto hate alrededor del cual de plano no estamos de acuerdo (ACÁ les contamos las razones).

Don’t Look Up’ tiene un “error” que pasó desapercibido

Sin embargo, a pesar de que Don’t Look Up se estrenó hace algunos días en Netflix, parece que al menos en las siguientes semanas –y probablemente hasta que termine la temporada de premios–, no dejaremos de hablar de esta película. Pero en esta ocasión, queremos contarles sobre algo sumamente peculiar detrás de esta producción, un detalle que prácticamente pasó desapercibido y que notó un tiktoker casi con lupa.

Resulta que a través de un video, un usuario de TikTok llamado Ben Köhler mostró el enorme descubrimiento que encontró en la nueva cinta de Adam McKay. Según lo que comenta este sujeto, al pausar la cinta en 1:28:10, se observa en un costado de la toma a varios miembros del equipo de rodaje, todos con cubrebocas. A pesar de que este essstraño momento dura unos cuantos segundos y fotogramas, y que no es tan fácil de captar, hubo quien sí lo

El propio Adam McKay explicó lo que pasó

Como era de esperarse, este detalle en Don’t Look Up rápidamente se hizo viral en la plataforma de videos y muchos comentaron lo raro que fue encontrar un error de edición como tal en una película tan importante para Netflix –pues al parecer, será una de sus candidatas para el Oscar–. Sin embargo, cuando pensábamos que el editor la había regado y gacho, salió el propio director a desmentir todo lo que estaban diciendo en el internet de las cosas.

En su cuenta de Twitter, el mismísimo Adam McKay confirmó que esta escena oculta no fue una equivocación por parte del crew, sino que decidieron incluirla brevemente en la cinta por una razón peculiar: “Dejamos esa señal del equipo a propósito para conmemorar la extraña experiencia de filmación”, escribió el director en referencia a que la película se realizó durante la pandemia, además felicitó a quienes notaron esto.

Good eye! We left that blip of the crew in on purpose to commemorate the strange filming experience. #DontLookUp https://t.co/7W4EpkHm3V — Adam McKay (@GhostPanther) December 29, 2021

Una vez resuelto el misterio del supuesto error en Don’t Look Up, podemos confirmar de nuevo que McKay cuida hasta el más mínimo detalle en cada una de sus películas y por supuesto, esta no fue la excepción. Por ahora, solo queda esperar a que inicie la temporada de premios, porque seguramente y sin temor a equivocarnos, lo veremos junto al equipo y el espectacular elenco que armó, dominando la mayoría de las nominaciones.