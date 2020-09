Wakanda Forever: Tilda Swinton recibe León de Oro en Venecia y rinde tributo a Chadwick Boseman

Este miércoles 2 de septiembre arrancó la edición 77 del Festival Internacional de Cine de Venecia, y lo hizo con la presencia de Tilda Swinton y Cate Blanchett en la alfombra roja inaugural (con sana distancia) para dar paso a una ceremonia donde la actriz londinense recibió el León de Oro por su larga y exitosa carrera en la industria del cine.

El premio lo recibió de manos de Blanchett, quien es presidenta del jurado. La actriz australiana le entregó uno de los reconocimientos más importantes de la industria; sin embargo, lo más significativo, es que Tilda Swinton terminó su discurso con las palabras “Wakanda Forever” en honor a Chadwick Boseman, quien murió el pasado 28 de agosto por cáncer de colon.

Wakanda Forever

Tilda Swinton dio un emotivo discurso (vía Variety) tras recibir el León de Oro. “El cine es el lugar más feliz, mi verdadero lugar de origen… Los nombres de la lista que han recibido este honor, son los nombres de mis maestros. Son los más viejos y sabios de mi tribu. Los poetas del lenguaje que amo por encima de los demás. Canto sus canciones en el baño“.

A la mitad de su discurso, recibió una enorme ovación. Para cerrar, Swinton dijo: “Tenemos todo lo que necesitamos. La alfombra mágica se encuentra en pleno vuelo y siempre lo estará… Viva Venezia. Cinema, cinema, cinema. Wanda Forever. Mucho amor“. Durante los últimos días desde su llegada a Venecia, la actriz ha posado con los brazos cruzados.

Tilda Swinton, larga amiga de Venecia

Como parte de su discurso, Swinton dijo que el Festival de Venecia era el más importante del mundo. Y no nos sorprende, pues ha desfilado decenas de películas con un sinfín de directores destacados que van desde Luca Guadagnino, Sally Potter, los hermanos Coen, hasta Derek Jarman. Junto a este último director, fue que en 1991 recibió un premio por su actuación en Edward II. Regresó a Venecia otras siete veces con Jarman.

Tilda Swinton estrenará varias películas en los próximos años. Está The French Dispatch junto a Wes Anderson; la segunda parte de The Souvenir con Joanna Hogg; y Memoria de Apichatpong Weerasethakul. Hace poco filmó, en inglés, el cortometraje The Human Voice con Pedro Almodóvar. También colaboró con Three Thousand Year of Longing de George Miller.

Venecia terminará su edición 77 el próximo 12 de septiembre de 2020. Los organizadores idearon una forma de realizar el festival, y concluyeron que habría actividades presenciales (con sana distancia) y virtuales.