¿De nuevo juntos? Tim Burton contrataría a Johnny Depp para la nueva serie de ‘The Addams Family’

Definitivamente, las últimas semanas no han sido nada fáciles para Johnny Depp. Warner Bros le exigió que renunciara a su personaje de Grindelwald en la saga de Fantastic Beasts, perdió un juicio contra el periódico The Sun y las cosas con su ex-esposa Amber Heard no parecen lleva buen cause en los últimos encuentros ante las autoridades que llevan su caso.

Sin embargo, siempre hay una luz al final del túnel y parece que Johnny podría volver a la actuación de la mano de un viejo conocido. Recientemente se reportó que Tim Burton estaría interesado en que su antiguo colega se uniera a la producción de la serie sobre The Addams Family.

¿Tim Burton quiere a Depp para su nueva producción?

Por ahí del mes de octubre, comenzó a circular la noticia de que Tim Burton sería director y productor ejecutivo de un proyecto que tiene a The Addams Family como los protagonistas. De acuerdo con lo que menciona Deadline, Netflix sería la plataforma a donde esta supuesta serie llegaría y Tim dirigiría todos los capítulos.

A unos meses de aquellas revelaciones, nueva información sugiere que el propio Burton ya tendría a parte de su elenco seleccionado. Johnny Depp estaría en la mira de su amigo para interpretar un papel en el show, marcando así una nueva colaboración entre ambos.

El portal We Got Discovered reveló, según sus fuentes, que Tim Burton y Johnny Depp estarían en pláticas para que el actor tomará el papel de Gomez Addams (Homero en la versión latinoamericana que conocemos). Y aunque la información no ha sido confirmada por algunas de las dos partes como tal, no sería nada raro verlos trabajando juntos de nuevo.

Recordemos que Burton y Depp han trabajando juntos en producciones tanto de acción en vivo como animados, siendo algunas de las más reconocidas Edward Scissorhands, Sweeney Todd, Sleepy Hollow, Alice in Wonderland, Corpse Bride, Charlie and the Chocolate Factory y más. ¿Será Tim Burton quien le estiré una mano a Johnny en este difícil momento de su vida?

Lo que se sabe del reboot de ‘The Addams Family’

Deadline reportó el pasado mes de octubre que Tim Burton mantenía platicas con Alfred Gough y Miles Millar, productores conocidos por su trabajo de guionismo en Smallville. Ellos serían los escritores de la nueva trama de la familia Addams mientras que Burton sería el director de la serie.

Otro de los aspectos a destacar es que Metro Goldwyn Mayer TV, la compañía que posee la propiedad intelectual de los Addams, ya tendría un lista de compradores potenciales que quieren hacerse con el proyecto. En ese sentido, dice Deadline, Netflix encabeza las propuestas. La información sugiere que la nueva historia de la emblemática familia se desarrollaría en la actualidad desde la perspectiva de Wednesday Addams (Merlina en América Latina).