¿Sabías que Timothée Chalamet tenía un proyecto de rap que casi nadie conoce?

En la actualidad, tenemos presente a Timothée Chalamet por ser uno de los actores jóvenes más reconocidos e interesantes que hay en la industria cinematográfica. En los últimos años lo hemos visto en un montón de películas espectaculares, que incluso han estado nominadas a premios importantes como el Oscar. Aunque bajita la mano, sus dotes artísticos van más allá de la actuación, porque también ha demostrado su talento musical.

En Lady Bird lo vimos tocando con una banda, mientras que en Call Me By Your Name su personaje, Elio –porque el que incluso lo nominaron a mejor actor en los Oscar– es un enorme erudito de la música clásica que sabe tocar un montón de instrumentos. Sin embargo, detrás de las cámaras, Timothée es un verdadero melómano y eso lo ha confirmado en distintas ocasiones, pero hay algo muy curioso que quizá no todo el mundo sabe sobre él.

Esperen un momento… ¿Timothée Chalamet fue rapero?

Resulta que hace unos años apareció en el internet de las cosas un video bastante peculiar. En el podemos ver a Timothée Chalamet interpretando una rola llamada “Statistics” que aunque no lo crean, se trata de una canción de rap… sí, no es broma. A lo largo de este clip lo vemos tirando rimas acompañado de un montón de bailarinas sobre estadísticas, un tema que estamos seguros que ningún otro artista de este género ha explorado por ahora.

Por si esto no fuera suficiente, también aparece rapeando bajo el nombre de Lil Timmy Tim. Y quizá en este momento se estén preguntando, ¿de dónde salió todo esto y por que lo acabo de ver? Bueno, pues resulta que esta peculiar escena –para los que estaban con el pendiente, no tiene que ver con una audición o mucho menos el video oficial del primer sencillo de Timothée como rapero; en realidad, todo esto tiene una explicación lógica.

El actor explicó de dónde salió su canción de rap

En una entrevista en el programa de Graham Norton, Timothée Chalamet confesó que este rap sobre estadísticas lo grabó cuando aún era estudiante de la escuela de arte LaGuardia en Nueva York. En ese momento le pidieron entregar un trabajo final y lo único que se le ocurrió fue protagonizar este videoclip musical en el que demostró su enorme talento como MC y a la hora de improvisar rimas y versos perversos.

Por último pero no menos importante, Chalamet declaró que a pesar de que le echó muchas ganas a este clip, no logró tener una calificación sobresaliente y este fue su debut y despedida. De cualquier manera, nos queda muy claro que aunque cuenta con el talento para el rap, lo mejor que pudo hacer fue dedicarse a la actuación. Pero eso sí, es bastante curioso ver que también destaca en otras artes y que lejos de lo muchos podrían pensar, tiene alma de rapero.