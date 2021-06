¡Órale! Tobey Maguire volverá a la actuación en la nueva película de Damien Chazelle

Luego de un fatídico 2020 en el que la industria cinematográfica se detuvo casi por completo, este año ha servido no solo para por fin ver algunos emocionantes estrenos; también se van delineando algunos proyectos a futuro que lucen muy prometedores. En ese sentido, una de las películas que más expectativa levanta es Babylon de Damien Chazelle.

Esta producción sigue incorporando varios nombres a su elenco y debemos decirlo: se está juntando un reparto de lujo pocas veces alcanzamos a ver en pantalla. Y de entre todos los actores y actrices que se unen a la cinta, en los recientes días destacó el nombre de nada más y nada menos que Tobey Maguire, quien regresará a la gran pantalla tras varios años de ausencia.

Tobey Maguire regresa a la industria de la mano de Damien Chazelle

El nombre de Tobey Maguire ha estado en boca del mundo en los últimos meses, sobre todo debido a los rumores que lo colocan en la próxima película de Marvel Studios y Sony Spider-Man: No Way Home, donde todos quieren verlo regresar como Spidey para que se encuentre con la versión del héroe arácnido de Tom Holland. Y aunque de la idea nos emociona bastante, no hay indicios oficiales de que se concrete.

Sin embargo, eso no quiere decir que el buen Tobey está descartado para materializar su regreso en grande al cine. Todo indica que el actor romperá la larga ausencia que lleva fuera de pantalla y lo hará para aparecer en la próxima cinta de Damien Chazelle (el mismo que nos trajo Whiplash y La La Land).

De acuerdo con lo que informa The Hollywood Reporter, Tobey Maguire es una de las recientes incorporaciones al elenco de la película Babylon, misma en la que además participará como productor ejecutivo. Esta será la primera aparición en pantalla de Maguire en siete años, luego de que protagonizará Pawn Sacrifice en 2014 (aunque prestó su voz para un personaje en The Boss Baby de 2017).

Junto al actor, también se anunciaron las incorporaciones al reparto de Olivia Wilde, Spike Jonze y Phoebe Tonkin, aunque no se sabe a ciencia cierta qué clase de relevancia tendrán dentro de la trama. Y ya que andamos hablando de ello…

Trama, staff de producción y otros miembros del reparto

Como dijimos anteriormente, Babylon de Damien Chazelle está conformando un elenco de primerísimo nivel que Brad Pitt y Margot Robbie encabezan como a Diego Calva, Jovan Adepo, Li Jun Li y Katherine Waterston. En las semanas recientes, también se anunció que Flea (bajista de Red Hot Chili Peppers) tendría una aparición especial.

Los demás miembros confirmados del reparto son Max Minghella, Lukas Haas, Rory Scovel, Samara Weaving, Eric Roberts, PJ Byrne y Damon Gupton. Una primera sinopsis revela que la película se ambientará en la década de 1920 y recreará la transición que la escena hollywoodense hizo del cine mudo al sonoro, mostrándonos el ascenso y caída de algunas figuras de la industria.

Aún no se conoce qué papeles tendrá cada actor y por ahora, se sabe que Paramount Pictures planea un estreno limitado el 25 de diciembre de 2022, para luego lanzarla mundialmente el 6 de enero de 2023. ¿Emocionados?