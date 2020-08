En 2018, The Sun (el tabloide de chismes británico que pertenece al imperio de Rupert Murdoch) publicó un artículo donde aseguraba que el actor Johnny Depp era un “golpeador de eposas” como parte de las acusaciones de Amber Heard, su exesposa. De este modo, Depp emitió una demanda y comenzó juicio el pasado 7 de julio de 2020.

Durante 16 días, el actor se presentó en la corte de Londres para presentar evidencia de que todas las acusaciones de violencia física emitidas por Heard desde 2016 (año en que comenzó su divorcio), eran falsas. Y por tanto, The Sun debía retractarse por ese texto publicado.

Sin embargo, la defensa de The Sun obtuvo su carta fuerte en la misma Amber Heard, quien testificó a favor del tabloide al narrar algunos episodios de violencia que asegura vivió durante su corto matrimonio con el actor.

El jueves 31 de julio terminó el juicio y se espera que para finales de agosto o principios de septiembre, se tenga un veredicto que podría afectar, en todo caso, la imagen de ambos actores. Pero para que no se hagan bolas, acá les dejamos un resumen de toda su relación, los pormenores de su matrimonio, la ruptura, y cuántas demandas atraviesan antes de que todo esto termine.

¿Cómo empezó la relación entre Heard y Depp?

Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en el set de una película titulada The Rum Diary de Bruce Robinson en un lejano 2009. Ambos fueron los protagonistas de la cinta. Sin embargo, no iniciaron su relación, pues el actor se encontraba casado con Vanessa Paradise desde 1998, y con quien tuvo dos hijos. Uno de ellos es la actriz y modelo Lily-Rose Depp que ha salido en películas como The King.

Heard estaba en una relación con la fotógrafa y pintora Tasya van Ree, con quien estuvo desde 2008 a 2012, mismo año en el que Depp se divorció de Paradise. Así fue como iniciaron una de las relaciones más polémicas en Hollywood, sobre todo por la diferencia de edad. En 2009, para que le echen cuentas, Depp tenía 47 años y Heard unos 24.

De acuerdo con declaraciones de Amber Heard, comenzaron a salir a mediados de 2011. En 2012, casi al mismo tiempo, ambos anunciaron su separación de sus respectivas parejas. En cuanto se anunció la ruptura de Amber Heard con Tasya van Ree, un medio estadounidense publicó que en 2009, Heard había sido arrestada por atacar físicamente a su pareja en el aeropuerto internacional de Washington. Van Ree declaró que los oficiales que la detuvieron, “malinterpretaron” la situación.

El matrimonio

En 2014 se vio a Amber Heard con un enorme anillo de compromiso. En entrevista, Depp confirmó que le había pedido matrimonio después de casi 3 años de noviazgo. Para febrero de 2015, los actores se casaron en su casa ubicada en Los Ángeles en una ceremonia privada a la que sólo tuvo acceso People.

En 2004, cuando Depp dominaba la taquilla mundial con la saga de Piratas del Caribe y algunos éxitos junto a Tim Burton como El cadáver de la novia o Charlie y la fábrica de chocolate, compró la isla privada Little Halls Pond Cay, de las Bahamas, por poco más de 3 millones de dólares. Después de la boda, llevaron a sus exclusivos invitados a esta isla.

El divorcio y la polémica

15 meses después de la boda, exactamente, comenzaron el proceso de divorcio. El 23 de mayo de 2016, Amber Heard llenó los papeles de divorcio, y al mismo tiempo obtuvo una orden de restricción contra Johnny Depp. La actriz alegó que durante su relación, sin especificar si sólo había sido durante los meses de matrimonio, él había abusado físicamente de ella cuando este consumía drogas y alcohol.

Durante el proceso de divorcio, según dijo Heard, hubo un ataque que la dejó con evidencia física de maltrato. Depp le lanzó el celular en la cara a la actriz, por lo que le dejó moretones en el rostro. Sin embargo, algunas fuentes dentro de la policía aseguraron que nunca hubo un incidente de este tipo, esto considerando que se realizó la investigación por la llamada.

Inmediatamente, los representantes de Depp dijeron que todo era falso, y que Amber Heard lo único que quería era compensación económica al alegar violencia doméstica por parte del actor.

El acuerdo de los 7 millones de dólares

Se llegó a un acuerdo entre las dos partes de 7 millones de dólares después de que se retirara la petición de una orden de restricción por los cargos de violencia doméstica en contra de Depp. De acuerdo con la información, también retiró de sus requisitos los 50 mil dólares mensuales de manutención que pedía.

Ambos lanzaron una declaración en la que aseguraban que se relación fue pasional y volátil, pero nunca tuvo la intención de hacer daño en ninguna de las partes. Heard recibió los 7 millones de dólares y los donó a dos distintas organizaciones que luchan para defender a las mujeres en situación de violencia mientras la otra mitad se fue a un hospital infantil de la ciudad de Los Ángeles.

Para 2017, el divorcio ya había concluido. Heard se quedó con los perros de la pareja, y Depp pudo conservar sus propiedades, así como la colección de autos y motocicletas valuada en millones de dólares. Según The Hollywood Reporter, ambos coincidieron en que en la resolución del divorcio integrarían una cláusula donde las dos partes tienen prohibido hablar de manera negativa de su relación y separación.

Pero eso estaba muy lejos de ser el fin…

La editorial del Washington Post

En diciembre de 2018, Amber Heard publicó una editorial en el Washington Post donde denunciaba que había sido violento física y verbalmente. En ningún momento menciona el nombre de Depp, pero en relación al tiempo en el que describe los ataques y algunos detalles, hacía referencia al actor.

Para 2019, Depp demandó a Amber Heard por difamación a partir del texto publicado en el Washington Post. La demanda indicaba que la actriz nunca fue víctima de violencia doméstica, sino que ella la ejecutaba y que todo el texto era parte de un plan para generar publicidad hacia su nombre. Depp la demandó por 50 millones de dólares.

Depp dijo que durante su matrimonio, Heard lo engañó con personajes como Elon Musk y James Franco. En cuanto a Musk, Depp asegura que este la visitaba cuando el actor se encontraba de viaje. Heard ha negado todas estas acusaciones.

Heard respondió al decir que todos los actos de violencia los vivió durante su corto matrimonio y que incluso, el actor amenazó con matarla. La protagonista de Aquaman hizo referencia a Depp como “el monstruo” y aseguró que él no se acordaba de sus ataques porque siempre se mantuvo bajo la influencia de drogas y alcohol.

El ‘monstruo’

Las declaraciones de Heard fueron más específicas respecto a los ataques. Indicó, de acuerdo con Variety, que en diciembre de 2015, Depp la jaló del cabello y la tomó del cuello para comenzar a darle cachetadas en la cara. Aseguró que el actor gritaba “I’ll f—ing kill you, you hear me?” (Te voy a matar, ¿me oyes?). La actriz aseguró que lo que más le daba miedo es que Depp estuviera desconectado (blackout) y no se diera cuenta de lo que estaba haciendo.

Heard también describió otra escena de violencia, la cual había ocurrido a unos cuantos días de haberse casado. La actriz dijo que Depp, tras haber consumido éxtasis, la arrojó contra una mesa de ping pong y la arrastró cuando había vidrios rotos en el suelo. Aseguró que tiene cicatrices en los brazos y pies producto de ese incidente.

Heard pidió a una corte en Virgina que retirara la demanda de 50 millones de Depp, alegando que debería tomar parte sólo en el estado de California y asegurando que ella siempre fue víctima de violencia doméstica. Esta demanda sigue activa en Estados Unidos.

Las pruebas en video y audios

En agosto de 2016, TMZ dio a conocer un video donde Depp es agresivo con Heard. En la grabación de un celular, el cual es escondido por la actriz, se ve a Depp azotando puertas en la cocina, por lo que su esposa le pregunta qué sucedió. Le dice que se levantaron esa mañana y él estaba bien, que incluso no habían peleado.

Depp tira lo que parecen ser vasos de cristal. Luego se acerca a la mesa donde está el celular y toma una botella de vino que se sirve en una copa. Ella le pregunta si se había bebido toda la botella desde la mañana. Pero el actor se da cuenta del celular, lo tira y se escuchan varios ruidos y el video termina.

A principios de 2020, entre enero y febrero, Daily Mail publicó algunos audios donde se oye a Heard hablando con Depp sobre un supuesto incidente que se llevó a cabo una noche anterior, y el cual está registrado en 2015. Se escucha que Heard le dice al que era todavía su esposo que no lo lastimó y que sólo le pegó.

Asegura que ella sólo le pegó, pero no logró darle puñetazos. “Estás bien, no te lastimé. No te solté un puñetazo, sólo te pegué“, se escucha decir a la actriz. El actor responde: “Me fui anoche. Honestamente, te juro que me fui porque no podía soportar la ida de más abus físico entre nosotros. Porque si hubiéramos seguido, se habría jodido aún más. Y, amor, te lo dije. Tengo mucho miedo de que nos convertimos en una puta escena del crimen“.

Y ella le dice: “No te puedo prometer que no me voy a poner violenta otra vez. Dios, a veces me vuelvo loca y me pierdo“.

El juicio contra The Sun

El 7 de julio, Johnny Depp comenzó el juicio contra de The Sun y el editor, Dan Wootton, por una demanda emitida por el actor a partir de un artículo publicado en 2018 en el que aseguraban que Depp era un “golpeador de esposas” y que había “demasiada evidencia” sobre ataques violentos contra Amber Heard. Por supuesto, el actor ha negado todas las acusaciones, razón por la cual decidió demandar al tabloide británico.

El 8 de julio, el grupo editorial NGN al cual pertenece The Sun, mostró varias imágenes de Johnny Depp donde se ve al actor tirado en el piso. La defensa argumentó que estaba completamente drogado, apoyando las historias de Heard de que se ponía violento bajo la influencia de drogas y alcohol.

En una imagen se ve a Depp en el piso. Otras imágenes muestran dos líneas de polvo blanco junto a la tarjeta de crédito del actor. NGN asegura que es cocaína. Las fotos, indicaron, fueron tomadas en mayo de 2013, tiempo en el que supuestamente el actor estaba en rehabilitación por 5 días. Depp contestó que no estaba drogado, sino sólo dormido. Y que nadie puede rehabilitarse en cinco días, sino que se necesita un periodo mayor a seis meses.

Heard fue llamada a declarar a favor de The Sun, por lo que surgieron más evidencias en contra de ambas partes. Se relató un incidente en Australia donde el actor golpeó a Heard hasta dejarla desnuda, sangrando por la enorme cantidad de vidrios rotos en el piso (botellas) y llena de alcohol. Aseguraron que Depp se cortó un dedo y cubrió las paredes de la casa con mensajes al tiempo de que orinó algunos muebles y rompió la televisión.

El actor dijo que lo del dedo fue a partir de que la actriz le lanzó una botella. Varios testimonios se presentaron en la corte, incluida Whitney Henriquez, hermana de Amber Heard. La defensa de Depp publicó un video donde Whitney junto a algunas amigas habla sobre una pelea a golpes que tuvo con su hermana. Whitney dijo en la corte que se pelearon, pero sólo verbalmente.

Acusaciones sin fin

Otra de las acusaciones fue que una vez, Heard se burló de uno de los tatuajes de Depp, “Wino Forever” y este en respuesta, supuestamente dio cachetadas. Depp negó cada una de las escenas narradas en la corte. Como recordamos, ese tatuaje se lo hizo Depp durante su relación con Winona Ryder en la década de los 90. Decía “Winona Forever”, pero después de la ruptura, se lo cambió.

Depp acusó a Heard de defecar en la cama de la pareja. El actor asegura que fue Heard la que lo hizo, o bien, una de las amigas de la actriz que estuvo implicada en un episodio. Esto fue lo que puso fin a la relación.

La corte no permitió que exparejas del actor, emitieran declaraciones en persona. Pero se leyeron algunas notas redactadas por Winona Ryder y Vanessa Paradis. Ambas aseguraron que en ningún momento de sus respectivas relaciones (con Paradis estuvo 14 años) las violentó o les hizo daño. También aseguraron que nunca fue abusivo con ella o haber presenciado que lo fuera con alguien más. “No es el Johnny que conocí y amé“.

¿Qué sigue?

El jueves 30 de julio llegó a su fin el juicio; sin embargo, se ha de esperar sentencia no antes de septiembre de 2020, de acuerdo con Deadline. Heard asistió los 16 días de juicio a la corte de donde, como mencionamos, se enfrentó a Amber Heard, quien presentó 14 alegaciones de abuso físico contra Depp.

Si el veredicto sale a favor de Johnny Depp, entonces será exonerado de las acusaciones de Heard de violencia física y The Sun se deberá retractarse en el artículo publicado en 2018. Además, podría haber reparación de daños, lo cual representa un fuerte golpe considerando al crisis que los medios internacionales atraviesan, sobre todo en la pandemia. Si el resultado es en contra del actor, entonces la corte inglesa lo considerara como un “golpeador” y podría, incluso, enfrentar la ley.

Todavía falta que se resuelva el caso y que se le dé continuidad a la demanda de 50 millones de dólares de Depp contra Heard emitida en Estados Unidos por la publicación de la editorial en el Washington Post.