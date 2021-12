¡A bailar! Tom Holland será Fred Astaire en una película biográfica (y esto es lo que sabemos)

Sí, Tom Holland anda en el mero auge de la promoción de Spider-Man: No Way Home, quizá la película más esperada del año y la que más expectativa ha generado en los meses previos. Sin embargo, eso no quiere decir que él no se de tiempo para ir dándole forma a otros proyectos importantes.

De hecho, parece que el actor está más que listo para entrarle a una película biográfica en la que interpretará a nada más y nada menos que Fred Astaire, una de las grandes figuras del entretenimiento de todos los tiempos. Así lo confirmó el británico y aquí, les contamos lo que se sabe del proyecto hasta el momento.

Tom Holland revela que interpretará a Fred Astaire

Sin duda, el nombre de Fred Astaire está escrito con letras de oro como una de las estrellas más versátiles que ha llegado a Hollywood en la historia, sobre todo en lo que se refiere a su aportación como el bailarín más perfeccionista y emblemático del cine.

Y no es para menos que este personajazo reciba su propia biopic. Tal como señala Variety, Fred protagonizó más de 30 musicales cinematográficos, además de que fue un icono del teatro brillando principalmente en Broadway. Tremendo legado el que dejó y por ello, es que no resulta nada raro que Sony Pictures ya esté preparando una película biográfica sobre él, con el propio Tom Holland encabezando el elenco.

El anuncio no se ha hecho oficial como tal, pero tanto Tom Holland como Amy Pascal (ejecutiva de Sony) han confirmado las sospechas. Esta última comentó recientemente que el británico prácticamente estaba amarrado para una trilogía más como Spider-Man y por ahí, insinuó que el estudio lo quería para el papel de Fred Astaire.

Y entre que sí y que no, al buen Tom se le salió la confirmación. “El guión [de la cinta sobre Astaire] llegó hace una semana. Todavía no lo he leído, todavía no me lo han mandado“, dijo Holland en un reciente evento de promoción de No Way Home. Sin embargo, él mencionó que ya tuvo una videollamada con Amy Pascal, quien ya tiene el guión en sus manos y básicamente, está pactado que el británico se ponga los zapatos de baile -literalmente- para esta cinta biográfica.

“Tuvimos un FaceTime encantador. Y bueno, interpretaré a Fred Astaire”, dijo Holland. El papel no le queda nada mal dado que, como algunos ya sabrán, Tom comenzó su carrera actoral como bailarín de diversas puestas en escena, destacando su interpretación de Billy Elliot entre 2008 y 2010 en una obra que se llevaba a cabo en el mítico West End de Londres

¿La única película sobre Astaire?

Por el momento, se informa que la película biográfica sobre Fred Astaire con Tom Holland apenas está en desarrollo temprano, con el guión ya preparado como mencionamos antes. Sin embargo, no se sabe más sobre la trama, el posible elenco y una fecha tentativa de estreno. Pero lo que es cierto, es que este no es el único proyecto que se está llevando a cabo sobre el mítico bailarín.

También se sabe que Amazon Studios está trabajando en su propia cinta y esta tendrá al actor Jamie Bell (sí, ese mero que hizo a Billy Elliot en la recordada cinta del 2000) como Astaire. De este proyecto, se sabe que la actriz Margaret Qualley hará de Ginger Rogers, con una trama centrada en la colaboración de Fred y su colaboradora entre 1933 y 1949.

¿Cuál cinta creen que recree mejor la vida y obra de Fred Astaire?