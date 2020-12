Tony Dalton, Vera Farmiga y Florence Pugh se unen al elenco de ‘Hawkeye’ de Disney+

Con la llegada de Disney+ a Latinoamérica el pasado 17 de noviembre, nos emocionamos no solo por los clásicos de la compañía, así como las cintas de Pixar, Marvel y Star Wars, también por sus producciones originales. Quedó demostrado con The Mandalorian que pueden hacer cosas grandes, y el futuro pinta espectacular para las series que están cocinando, una de ellas es Hawkeye que está reuniendo a un verdadero elenco de lujo.

Como recordarán, la casa de Mickey Mouse anunció con bombo y platillo en la D23 del 2019 varias producciones televisivas relacionadas con el universo de Marvel. WandaVision, She-Hulk, Loki, The Falcon and The Winter Soldier son solo algunos de los proyectos que tienen en puerta, pero sin duda una de las que más expectativa causó y por diversas razones es la que está protagonizada por el mismísimo Clint Barton.

Tony Dalton se une al elenco de ‘Hawkeye’

Para empezar, a todos los fanáticos de Hawkeye les emociona tener una serie basada en este personajazo, además que el propio Jeremy Renner volverá para lanzar flechas a diestra y siniestra. Y por si esto no fuera suficiente, están armando un elenco espectacular que hasta el momento tenía a la joven Hailee Steinfeld, pero ahora se unen al proyecto grandes nombres como Tony Dalton, Vera Farmiga y Florence Pough.

De acuerdo con Variety, el actor mexicano a quien recientemente hemos visto como Lalo Salamanca en Better Call Saul interpretará a Jack Duquesne, que si no son clavados con los cómics también es conocido como Swordsman. Él es uno de los primeros mentores de Hawkeye, y ha sido tanto un héroe como un villano en las historias de Marvel, así que seguramente tendrá un papel importante en la historia.

Vera Farmiga y Florence Pough también estarán en la serie

Por otro lado, Vera Farmiga será Eleanor Bishop, la madre de Kate Bishop (Steinfeld) y de la cual no tenemos más detalles. Y hablando de Florence Pough, ella repetirá el papel de la espía y asesina Yelena Belova, la hermana de Black Widow y a quien veremos en la película en solitario del personaje protagonizada por Scarlett Johansson que gracias al coronavirus, se estrenará en mayo de 2021.

Para completar el elenco de Hawkeye, Fra Fee dara vida a un personaje llamado Kazi, que probablemente se trate de Kazimierz Kazimierczak, conocido por los fans de Marvel como el mercenario Clown; Alaqua Cox hará su debut en esta serie como Maya López, el verdadero nombre de Eco, una nativa americana sorda que es capaz de copiar perfectamente los movimientos de otra persona; mientras que Zahn McClarnon será William López, el padre de Eco.

Hasta el momento, Disney no ha confirmado cuál será la historia de la serie y tampoco mencionaron una fecha de estreno.