Annette de Leos Carax fue la primera película en confirmarse para el Festival de Cannes de este 2021 (AQUÍ el line up completo), el cual canceló su edición el año pasado debido a la pandemia. Las expectativas han estado en el cielo, y el anuncio del regreso de Carax calmaron las ansias que [email protected] tenemos de Cannes y de ver a Adam Driver y Marion Cotillard en un musical de los Sparks

Los detalles respecto a Annette han sido pocos y no han revelado mucho sobre la historia, pero un nuevo tráiler para Amazon Prime Video nos da cuenta de que se tratará de toda una experiencia fílmica alrededor de la música, de la comedia, del romance y del drama patrocinada por uno de los directores más icónicos de la última década; sin mencionar a dos de los actores más conocidos en la actualidad.

Annette

Annette está protagonizada por Henry, un comediante de stand up que siempre se ha caracterizado por ser provocativo. Él está casado con Ann, una cantante de ópera mundialmente conocida. Siempre tienen la atención de las cámaras, y viven su romance con mucho glamour y mucha pasión alrededor de sus carreras y el amor que sienten el uno por el otro.

Todo cambia para la pareja cuando nace su primera hija llamada Annette, quien “tiene un destino excepcional” que pone de cabeza sus vidas”. Esta es, prácticamente, la sinopsis oficial de esta cinta que pone de regreso a Carax después de casi 10 de años de ausencia. El director francés se hizo conocido con Holy Motoros en 2012 (la cual también llegó a Cannes).

Adam Driver y Marion Cotillard protagonizan este musical junto Simon Helberg, conocido por su personaje de Howard Wolowitz en The Big Bang Theory. La película inaugurará Cannes 2021 y se estrenará de manera oficial el próximo 20 de agosto de 2021 en Prime Video (sólo es esperar para ver si llegará a México). Aquí les dejamos el tráiler.

Los hermanos Sparks

Los hermanos Ron y Russel Mael, quienes conforman la banda Sparks, fueron los creadores de la historia, y también se hicieron cargo del guion de Annette y de la música de todo el filme interpretada por los mismos protagonistas y la banda.

Cuando se anunció el line up oficial de Cannes, mencionando a Annette en la Selección oficial, la banda liberó la canción oficial de la cinta bajo el título de “So May We Start”… y sí, si nos preguntan, también huele a una nominación por ahí para Mejor Canción Original.

Esta cinta está producida por PIANO, una productora mexicana que llevó otras dos cintas a la Selección. AQUÍ les contamos todos los detalles de estas producciones que van, de alguna manera, en representación de México. El Festival de Cannes se llevará a cabo del 6 al 17 de julio de 2021. Aquí les dejamos la canción completa para que la escuchen y su emoción por ver Annette aumente: