Johnny Depp investiga la muerte de Biggie Smalls en el nuevo tráiler de ‘City of Lies’

Dentro de la industria musical, hay historias sumamente interesantes que a pesar de los años, siguen fascinando a miles de personas. Una de ellas es la de The Notorious B.I.G., uno de los raperos más importantes en la historia de este género, cuya vida y obra ha influenciado a un montón de generaciones. Pero a pesar de ser sumamente famoso y reconocido, su muerte sigue sin resolverse y todo ese caso lo veremos dramatizado en la cinta City of Lies.

Fue un 9 de marzo de 1997 cuando Christopher Wallace falleció luego de un tiroteo en Los Ángeles a los 24 años de edad. Desde entonces, no se sabe quién fue la persona que lo asesinó ni mucho los motivos por los que decidieron acabar con él, pero hay muchas teorías alrededor de este hecho que cambió para siempre el rap. Una de ellas es que fue una venganza por parte de Suge Knight tras la muerte seis meses antes del también rapero, 2Pac Shakur.

El caso de Biggie volverá al cine

La policía de la ciudad californiana inició una investigación, pero tras varios meses concluyeron que no había pruebas suficientes para vincular a proceso a cualquiera de los sospechosos de la muerte de The Notorious B.I.G. y cerró el caso en 2005. De hecho, años antes de darle carpetazo, la madre del cantante de “Juicy”, Voletta Wallace, interpuso en 2002 una demanda en contra del municipio de Los Ángeles por supuestamente encubrir agentes.

Sobre este caso han surgido un montón producciones al respecto. Entre ellas tenemos la biopic Notorius de 2009, aunque Netflix también nos trajo Unsolved –que se centra en específico en los asesinatos de B.I.G y Tupac– y este 2021 vio la luz Biggie: I Got A Story To Tell, un documental del gigante del streaming sobre el duro camino que el originario de Brooklyn pasó hasta la fama. Y ahora volveremos a verlo en la pantalla grande en City of Lies.

¿De qué va ‘City of Lies’?

Desde hace ya un buen rato, se supo que estaba en producción esta película, protagonizada por dos grandes figuras de Hollywood, Johny Depp y Forest Whitaker. Para ser exactos, en 2018 apareció un primer vistazo y en aquel momento estuvo a punto de estrenarse en cines, pero la empresa que distribuiría este proyecto decidió retirarla casi de último momento debido a la imagen pública de Depp por el inicio de su polémico divorcio con Amber Heard.

Sin embargo, este 2021 será el año en que por fin veremos esta cinta dirigida por Brad Furman. Por si no lo recordaban, se trata de un drama policial y se basa en la historia real de la muerte de The Notorious B.I.G. en 1997. Acá seguiremos a un detective retirado de la policía de Los Ángeles llamado Russell Poole (Depp) y a un periodista (Forest Whitaker) que intentan descubrir la identidad de los responsables de los asesinatos de Tupac Shakur y Biggie Smalls.

El nuevo adelanto de la película, inicia en el escenario de la muerte de Biggie y destacando el sospechoso silencio sobre el asunto por parte del departamento de policía de Los Ángeles. Tras ser abordado por el personaje de Whitaker, se puede ver a Depp involucrándose en el frío caso y los dos comienzan rápidamente su investigación, aunque se encuentran con una serie inconsistencias dentro del complicado sistema judicial de Estados Unidos.

City of Lies, la cinta sobre el caso del asesinato de The Notorious B.I.G. con Forest Whitaker y Johnny Depp se estrenará en algunos cines y en video on demand el próximo 19 de marzo. Aún no se sabe si estará disponible en México, pero mientras esperamos más información, a continuación les dejamos el nuevo tráiler: